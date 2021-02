Overijsselaars wisselend positief over CoronaMelder: "Signaal ging dwars door de muur"

De app CoronaMelder is precies een half jaar actief in Overijssel. De app spoort maar een kleine twee procent van alle coronabesmettingen op, blijkt uit cijfers. Overijsselaars reageren wisselend positief op de coronamelder. Van 'elk hulpmiddel in deze pandemie is er één' tot 'de GGD vroeg niet eens of we de app gebruikten.'

Honderden reacties kwamen er op onze oproep om je ervaringen over de CoronaMelder te delen. De app blijkt in Overijssel maar een kleine bijdrage te leveren aan de opsporing van corona. In zowel Twente als IJsselland werd het afgelopen half jaar nog geen twee procent van het totale aantal coronabesmettingen via de app geconstateerd.

Reacties op de app

Overijsselaars reageren wisselend op het gebruik van de CoronaMelder. "De buren hebben corona. Er is geen contact geweest, maar we krijgen wel een melding. Het signaal gaat door de muren heen", vertelt Mieke. Ook Mo zegt diezelfde ervaring te hebben. "De buurman had corona, ik kreeg een melding. We hadden elkaar niet gezien. Door de muur dus."

Tussen de honderden reacties zitten ook een boel positieve commentaren. "De app werkt prima en is handig in gebruik. In deze pandemie is elk hulpmiddel er één", zo zegt Frederieke. En Erik stuurt: "Alle kleine beetjes helpen, dus ook al geeft hij maar een enkele drager van de app een terechte waarschuwing, dan was 'ie nuttig."

De CoronaMelder is een wapen, maar niet het belangrijkste of het enige wapen Samantha Dinsbach, GGD Twente

'Niet het belangrijkste wapen'

Samantha Dinsbach, directeur publieke gezondheid bij de GGD Twente, noemt de CoronaMelder een succes. "Iedere melding die we via de CoronaMelder hebben, is er één in het strijden tegen deze infectieziekte. Dus wat mij betreft is het een succes. Het is een manier om ons te wapenen. Maar het is niet de belangrijkste of het enige wapen."

Een aantal inzenders vertelt ook dat ze positief getest zijn op corona, maar door GGD-medewerkers werd niet gevraagd of ze de corona-app ook gebruikten. "In een enkele situatie kan dat voorkomen", reageert Dinsbach. "Maar in principe wordt bij de GGD bij iedereen gevraagd of ze de CoronaMelder hebben. Het kan natuurlijk gebeuren dat het een keer niet gevraagd wordt."