Enschedeërs aangehouden in onderzoek naar grootschalige cyberfraude, slachtoffers door hele land financieel uitgekleed

De twee Enschedeërs van 19 en 21 jaar maken deel uit van een grotere bende, die door het hele land slachtoffers financieel uitkleedde. Daarbij gaat het om fraude via WhatsApp en Marktplaats. Ook was er sprake van 'bankhelpdesk-fraude'. Bij die laatste methode doet de dader zich voor als bankemployee en probeert zo nietsvermoedende slachtoffers geld afhandig te maken.

Forse sommen geld

Bij de districtsrecherche kwamen de afgelopen maanden vanuit het hele land aangiften binnen van oplichting. De politie wil in het belang van het onderzoek niet kwijt om hoeveel aangiften het gaat en wat de totale omvang is van de vermoedelijke buit, maar laat wel weten dat er forse sommen geld mee gemoeid zijn. Variërend van 3.000 tot 20.000 euro per slachtoffer

Volgens een politiewoordvoerster kunnen de aangehouden Enschedeërs worden gekoppeld aan de zaken die tot op heden bekend zijn.

Trap 20

Bij het team van de districtsrecherche kwamen ook meldingen binnen van personen, waar het bij een poging was gebleven. Deze mensen waren benaderd door iemand die zich voordeed als een bankmedewerker, maar de potentiële slachtoffers hadden argwaan gekregen en waren niet in het verhaal getrapt.

Het rechercheteam luistert overigens naar de naam Trap 20, een willekeurige naam die is vernoemd naar een vogel.

Digitale trukendoos

Volgens Chantal Westerhoff, woordvoerster van het rechercheteam, was de trukendoos van de nu aangehouden verdachten erg uitgebreid. "Ze maakten gebruik van meerdere digitale methodes om mensen geld afhandig te maken." De zegsvrouw wil echter niet specifieker ingaan op de aanpak van de cyberfraudeurs.

Whatsapp is een populaire methode onder cybercriminelen om nietsvermoedende burgers geld afhandig te maken. (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

Inval

Afgelopen dinsdag deed de politie invallen, waaronder in een woning aan de Bentelobrink in Enschede. Behalve dat een fors geldbedrag aan contanten in beslag werd genomen, nam het rechercheteam onder meer apparatuur mee die mogelijk voor de fraude is gebruikt.

Bij de verdachte aan de Bentelobrink werd bovendien op last van de politie een zilvergrijze BMW weggesleept. Daarnaast heeft de recherche een aantal waardevolle spullen in beslag genomen in het kader van de zogenoemde Pluk Ze-wetgeving, waarbij van criminelen kostbare goederen worden afgepakt om ze zo in de portemonnee te treffen.

Misdaad loont niet

Het afpakken van crimineel geld is volgens zegsvrouw Westerhoff een belangrijk wapen in de strijd tegen criminelen. "Door die aanpak hebben verdachten geen profijt van hun daden en wordt duidelijk gemaakt dat misdaad niet loont."

De opbrengsten van in beslag genomen spullen worden door het Openbaar Ministerie en politie in eerste instantie gebruikt om slachtoffers te compenseren. "De rest vloeit naar de staatskas", aldus Chantal Westerhoff.

Geldezels

In het onderzoek Trap 20 werden eerder al meerdere zogenoemde geldezels aangehouden. Deze verdachten hebben hun bankrekening en/of bankpas beschikbaar gesteld aan de criminelen in ruil voor een vergoeding. Meerdere van deze geldezels zijn intussen aangehouden en verhoord.

Het rechercheteam heeft versterking gekregen van enkele gespecialiseerde financieel rechercheurs. Uit onderzoek is intussen gebleken dat er nog meer personen bij deze zaak betrokken zijn. De politie zegt dan ook meerdere aanhoudingen niet uit te sluiten.