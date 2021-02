Ook dit jaar geen paasvuren in Dinkelland wegens corona

Pasen is nog een eindje weg, maar ook in Dinkelland zijn ze ze eruit. Net als vorig jaar worden in die gemeente geen paasvuren ontstoken. Nog steeds is corona de boosdoener.

“Laten we realistisch zijn, ook over anderhalve maand mogen we nog niet in groepen samenkomen”, geeft burgemeester John Joosten aan. “En een paasvuur maak je niet voor slechts een paar mensen, dus dit jaar geen paasvuur en ook gaan de bijbehorende activiteiten niet door. Door dit uit te spreken weten alle inwoners waar ze aan toe zijn. Velen zullen het jammer vinden, dat snappen we, maar het is helaas niet anders.”

De gemeente wil voorkomen dat er op plekken al hout wordt verzameld voor een paasbult. “Het zou zonde zijn als dat wel gebeurt, want dan moet het weer worden afgevoerd. Of een houtstapel wordt zonder toestemming toch aangestoken met alle gevolgen van dien. Dat willen we niet hebben, aldus Joosten.

'Roet in het eten'

Een belronde langs organisatoren van paasvuren leert dat ook daar al conclusies waren getrokken. “Het hele Covid-19 gebeuren gooit gewoon roet in het eten”, geeft Geert Eberhard van het Oranjecomité Weerselo aan. “We hebben nog even overlegd over een drive-in-idee voor het paasvuur, maar ook dat gaat niet. Je kunt dan niet garanderen dat mensen ter plekke uitstappen of toch lopend of op de fiets komen. Dus geen paasvuur. Dat is hartstikke jammer, maar volgend jaar is er weer een jaar.”

Ook in Rossum is de Stichting Oranjecomité de organisator van het paasvuur. “Een tijdje geleden hebben we digitaal vergaderd en daarbij een streep gezet door alle activiteiten de komende maanden, dus ook het paasvuur”, geeft Coen Kemerink namens de stichting aan. “Misschien dat we in de zomer nog iets kunnen, maar tot die tijd zijn alle fysieke activiteiten van de baan. Als we wat organiseren zal dat digitaal zijn, bijvoorbeeld een bingo. We willen onze verantwoordelijkheid richting Rossum nemen. En mensen samenbrengen kan nu gewoon niet, helaas.”