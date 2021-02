PEC Zwolle wil afrekenen met serie vroege achterstanden: "Volle bak gaan en nu zelf de eerste klap uitdelen"

"We hebben het weer benadrukt en betraind, we hebben erover gesproken. Maar je kunt lullen wat je wilt, je moet het gewoon doen. Misschien is het ook wel een bepaalde angst die in de ploeg sluipt, maar wij moeten die angst niet voelen", stelt de coach, die zijn ploeg vorige week bij FC Groningen zag verliezen (1-0).

Tien man

PEC Zwolle kwam toen pas in het laatste half uur goed in de wedstrijd, vreemd genoeg na de rode kaart van PEC-middenvelder Pelle Clement. "Ik hoop de ploeg te zien die ik met tien man heb gezien. Als we dat voor elkaar krijgen, zijn we op de goede weg. Ik hoop dat we morgen echt vanaf het begin aan staan. "

Clement is er vanwege zijn rode kaart niet bij; hij is voor twee duels geschorst. Ook Sai van Wermeskerken ontbreekt. De Japanse rechtsback liep deze week een zware knieblessure op en komt dit seizoen niet meer in actie. Een fikse aderlating voor PEC Zwolle, want Van Wermeskerken was een vaste basisklant.

Zoemen

"Hij was bezig aan een prima seizoen en heeft zich niet voor niets in de kijker gespeeld bij het Japanse elftal. Sai is aan de bal heel sterk, maar ook verdedigend. Ik denk dat het voor een tegenstander heel vervelend is als je moet spelen tegen zo'n drukke verdediger, die maar voortdurend om je heen blijft zoemen."

Debuut Chirino?

Eerder dit seizoen was Destan Bajselmani wel eens de vervanger van Van Wermeskerken. Nu zijn Marc-Olivier Doué en Daijiro Chirino de grootste kandidaten voor een basisplaats op de rechtsbackpositite, in de ogen van Stegeman. Doué (21) is eigenlijk een centrale verdediger. Chirino, net negentien geworden, speelde nog geen minuut in het eerste elftal.

"Daijiro traint sinds de winterstop al vast mee met de eerste selectie. We vinden dat hij op dit moment iets verder is dan Destan, dus dan zou hij in aanmerking komen voor die positie. Doué zou het ook kunnen. We hebben nog wel wat andere smaken, maar dan ga je concessies doen aan bepaalde spelers."

Van Polen terug

Sam Kersten, Slobodan Tedic en Mike van Duinen zijn vanwege blessures nog niet inzebaar. Bram van Polen keert wel terug in de selectie; voor de aanvoerder zit zijn schorsing erop.

Het duel in Drenthe begint zaterdag om 18.45 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.