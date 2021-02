Drie genomineerden Prins Friso Ingenieursprijs werken allemaal in Overijssel

Het is de zevende keer dat de Prins Friso Ingenieursprijs uitgereikt wordt. En dit jaar wordt het een Overijssels onderonsje. De uitreiking vindt op 17 maart plaats, de Dag van de Ingenieur. Behalve een juryprijs is er ook een publieksprijs. Stemmen kan tot en met 15 maart.

De prijs is bedoeld voor een ingenieur die zich onderscheidt op het gebied van innovatie, ondernemerschap, persoonlijkheid en maatschappelijke impact.

Prins Friso

De naam van prins Friso is sinds 2015 verbonden aan de ingenieursprijs. Volgens het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) geeft Friso’s inspirerende nalatenschap de prijs extra elan en onderstreept zijn naam het maatschappelijk belang van ingenieurs. Op al die aspecten manifesteerde prins Friso zich.

Prins Friso was ingenieur werktuigbouwkunde en lucht- en ruimtevaarttechniek, en daarnaast bedrijfseconoom. Zijn passie lag op het snijvlak van techniek en organisatie. Hij overleed in 2013 op 44-jarige leeftijd aan de gevolgen van een ski-ongeval.

De felbegeerde award wordt dit jaar online uitgereikt en niet, zoals gebruikelijk door prinses Beatrix en prinses Mabel, maar online (Foto: KIVI.nl)

De genomineerden

De eerste genomineerde is dr. ir. Abeje Merscha en is als lector onbemande roboticasystemen verbonden aan de hogeschool Saxion in Enschede. Mersha leidt een grote onderzoeksgroep die werkt aan de ontwikkeling van een zelfvliegende, levensreddende robot die dag en nacht kan worden ingezet bij crisissituaties.

De tweede genomineerde is Rob Dijcker, senior projectleider & adviseur Circular Solutions bij ingenieursbureau Witteveen+Bos in Deventer. Dijcker is onder meer betrokken bij de nieuwe ontwerpmethodiek +Circular Design, een dashboard dat de circulariteit van een ontwerp laat zien. Met behulp van dit dashboard kunnen ontwerpers voortaan makkelijker toekomstbestendig en duurzaam bouwen.

David Fernandez Rivas, ook genomineerd, is hoofddocent vloeistofdynamica aan de Universiteit Twente. Hij werkt met zijn team aan een methode om medicijnen te injecteren zonder dat daarvoor nog een naald nodig is. Daarbij is het de kunst om druppeltjes zó te versnellen dat die dwars door de opperhuid heen gaan.

“Het is een mooie erkenning vanuit een landelijk platform voor het onderscheidende onderzoek dat wij doen als team." dr. ir. Abeje Merscha

Mooie erkenning

Samen met verschillende partners, waaronder Rijkswaterstaat, de politie en de brandweer, werkt Abeje Merscha met het lectoraat Mechatronica aan een unieke, zelfvliegende robot die 24 uur per dag en zeven dagen per week ingezet kan worden bij ongelukken, rampen en incidenten: The BEAST. Deze drone maakt gebruik van videobeelden, een hittecamera en een reukorgaan en moet uit zichzelf gebouwen, bomen en vogels kunnen ontwijken. “Een vliegende robot is uniek,” vertelde Abeje afgelopen zomer al. “Daarmee zijn we echt een voorloper.”

Hij is blij met de nominatie en voelt zich bovenal vereerd. “Het is een mooie erkenning vanuit een landelijk platform voor het onderscheidende onderzoek dat wij doen als team. Veel mensen denken misschien dat Saxion zich als hogeschool alleen bezighoudt met onderwijs, maar dat is natuurlijk niet het enige dat we doen. Met ons toepassingsgerichte onderzoek bedienen we onze partners, zowel uit de commerciële als de publieke sector, en bereiden we onze studenten voor op de meest innovatieve technieken', zegt Merscha op de site van Saxion.