'Go Ahead Eagles-aanvaller Crowther lang uitgeschakeld door hartkwaal'

Go Ahead Eagles-speler Sam Crowther is langdurig uit de roulatie vanwege een ontstoken hartspier. De kwaal is mogelijk veroorzaakt door het coronavirus. Dat zegt de 20-jarige aanvaller in gesprek met De Stentor.

Crowther was eind vorig jaar één van de vele spelers van Go Ahead Eagles die een coronabesmetting hadden opgelopen. Hij was daar een week lang heel erg ziek van. Medio januari hervatte hij de groepstraining.

Alarmbellen

"Dat ging eigenlijk best redelijk. Tot ik binnen was. Tien minuten zat ik stil en opeens deed mijn hart heel vreemd. Ik ben naar de fysiotherapeut gegaan en voor hem was het genoeg om de alarmbellen te laten afgaan", aldus Crowther in De Stentor.

Niet sporten

Uitvoerige onderzoeken in het ziekenhuis toonden aan dat de hartspier van Crowther ontstoken is. De komende maanden wordt de aanvaller verder onderzocht. Voorlopig mag hij niet sporten, hooguit een beetje wandelen.

Profcontract

Crowther is bezig aan zijn eerste seizoen bij Go Ahead Eagles, dat hem oppikte bij de amateurs van ONS Sneek. Eerder doorliep Crowther de jeugdopleiding van FC Groningen. De spits kwam bij Go Ahead Eagles zeven keer in actie als invaller en tekende onlangs een profcontract voor anderhalf jaar bij de club uit Deventer.