Rijschoolhouders zijn het zat en demonstreren in Enschede

Rijschoolhouders uit de wijde omgeving gaan vanmiddag demonstreren in Enschede. Vanwege de lockdown mogen de rijscholen sinds half december niet meer de weg op. Ze vinden dat de steun van de overheid ver te zoeken is, vooral omdat veel rijschoolhouders zzp'ers zijn.

De demonstratie is een initiatief van rijschoolhouder Hans Pierik. Hij legt uit wat er volgens hem mis gaat. "Bij zeer veel rijscholen staat het water aan de lippen. En de overheid komt op een verkeerde manier over de brug. Wij kunnen wel een tegemoetkoming aanvragen, maar die is te laag. Voor de meeste rijscholen maar 18 procent."

De actie van vanmiddag is vooral een oproep om meer steun vanuit de regering. Pierik: "We begrijpen echt wel dat het op dit moment nog niet mogelijk is om autorijlessen en theorielessen in groepsverband te organiseren. Daar staat iedereen wel achter. De bromfiets- en een deel van de motorlessen gaan nu eindelijk weer beginnen. Al is dat veel te laat. Die hadden vanaf 15 december gewoon door kunnen gaan."

Wachtlijst

Zodra er wel weer meer kan op het gebied van rijlessen, staat het CBR voor de opgave om een flinke achterstand weg te werken. Het gaat om een wachtlijst van 600.000 theorie- en praktijkexamens. Terwijl er normaal in een heel jaar zo'n 1,5 miljoen examens worden afgenomen.

"Vanwege die wachttijd doen we nu ook een oproep aan het CBR", zegt Pierik. "Wees solidair met de kandidaat. Zet alles op alles, werk over. Het overwerk dat nu gedaan wordt, doen ze met twee of drie examinatoren. Dat zet geen zoden aan de dijk."

Alle windstreken

Pierik verwacht vanmiddag tussen de zestig en honderd rijschoolhouders bij de demonstratie. Ze komen bij elkaar bij het CBR Examencentrum in Enschede. Er komen rijscholen uit alle windstreken. "We hebben aanmeldingen uit Nijmegen, Hoogeveen, Maastricht. De animo is er."