Wanneer wordt de groep 60-64 jaar in Overijssel gevaccineerd?

Mensen tot en met 64 jaar worden door hun huisarts gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin. In Zeeland is al begonnen met vaccineren, maar inwoners van Overijssel moeten nog wat langer geduld hebben.

"Het vaccin komt minder vrij dan gehoopt en dan we in Europees verband hebben afgesproken", zegt Samantha Dinsbach van de GGD Twente. "Dat maakt dat besloten is om niet al direct alle Nederlanders tussen de 60 en 64 jaar te vaccineren, maar in twee provincies te beginnen, waaronder Zeeland. Ook daar zal het minder snel gaan, omdat de vaccins minder geleverd worden."

Wanneer is Overijssel dan aan de beurt? "Tot op de dag van vandaag heb ik nog geen datum wanneer wij in Twente, dan wel in heel Overijssel, aan de beurt zijn. Ik heb ook echt geen idee of het een kwestie van weken is."

Dinsbach over de vaccinatie van 60-64 jaar:

Coronabesmettingen weer toegenomen

De coronabesmettingen in Twente namen afgelopen week met negentien procent toe, tot 980 nieuwe besmettingen in één week tijd. De GGD plaatst daar wel een kanttekening bij.

"We zagen afgelopen week ook een enorme toename in onze teststraten, een toename van 65 procent", zegt Dinsbach, die daar twee mogelijke redenen voor noemt. "Het weer is nu stukken beter, we hebben natuurlijk een aantal heel winterse weken gehad. En ook de opening van de basisscholen heeft een effect op de bereidwilligheid van mensen om te testen."

Volgende week gaat de nieuwe vaccinatielocatie van de GGD in Oldenzaal open, die gehuisvest wordt in de oude bibliotheek in het hart van de stad. De GGD begint daar met het vaccineren van de groep 75-plussers.