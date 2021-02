Enschede geeft als eerste Overijsselse gemeente marktgelden over 2020 terug: "Heel blij mee"

Enschede moet het als grensstad van de Duitse bezoekers hebben. Maar juist die groep blijft al maanden weg, met flinke gevolgen voor de marktondernemers.

"Met name de zaterdagmarkt is echt afhankelijk van de Duitse consument, daar is de hele markt op gebouwd. Die mensen blijven nu weg en dat kost ondernemers zo'n zestig procent omzet", zegt Wim Wiefkers van de Marktbond, die de Enschedese marktkooplieden vertegenwoordigt.

We zochten Wiefkers op bij zijn marktkraam:

Markten onder druk

Wiefkers zegt dan ook verheugd te zijn met de tegemoetkoming van de gemeente. "We zijn heel blij. In de grensstreek, van Groningen tot Venlo, staan alle markten erg onder druk. Dus ik zou een oproep willen doen aan die gemeentes: ga toch eens kijken wat je kunt doen voor je ondernemers."

Ook horecaondernemers in Enschede hoeven over 2020 geen heffing te betalen voor hun terrassen en uitstallingen. De lastenverlichting kost de gemeente zo'n half miljoen euro.

"We nemen dit besluit omdat onze ondernemers het hartstikke moeilijk hebben in coronatijd", zegt June Nods, wethouder Financiën van de gemeente Enschede. "We moeten veel Duitsers missen die, zeker in het weekend, in groten getale hier komen. Alle kleine beetjes helpen voor de ondernemers in deze crisistijd."

We moeten veel Duitsers missen die, zeker in het weekend, in grote getalen hier komen June Nods, wethouder Enschede

Schrijdende verhalen

Nods zegt 'schrijdende verhalen' te horen van horecaondernemers en marktkooplieden. "De werkelijkheid is namelijk dat ze grote problemen hebben. Sommigen eten hun pensioen op, anderen hun spaarcenten. Ik hoorde laatst iemand die de spaarcentjes van de kinderen moest aanspreken. Het zijn echt dramatische verhalen die ik hoor."

De financiële tegemoetkoming is ook voor de gemeente belangrijk, vindt Nods. "We waren een enorm bruisende stad voor corona. Nu ligt alles stil, het is echt heel rustig op straat. We willen straks graag weer die bruisende stad zijn."

Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders moet officieel nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Hoe het steunpakket voor dit jaar eruit gaat zien, wordt de komende tijd bekeken.