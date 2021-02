Jan Mans (80), burgemeester van Enschede tijdens vuurwerkramp, overleden

Op 80-jarige leeftijd is voormalig burgemeester van Enschede Jan Mans overleden. Mans was burgemeester van de stad toen op 13 mei 2000 de vuurwerkramp plaatsvond.

Dat meldt 1Limburg. Mans overleed donderdagavond in zijn woonplaats Meerssen, in Limburg. Hij was ernstig ziek.

Meerssen was ook de plaats waar Mans (PvdA) in 1982 voor het eerst aan de slag ging als burgemeester. Na zes jaar maakte hij de overstap naar Kerkrade, om vervolgens in 1994 neer te strijken in Enschede.

Vuurwerkramp

Van 1994 tot 2005 was Mans burgemeester van de stad, die halverwege die periode werd getroffen door de vuurwerkramp. Over de stad zei hij vorig jaar nog: "Enschede is van mij, dat is mijn stad. Je wilt niet weten wat we daar meegemaakt hebben, wij allemaal."

In 2005 droeg Mans op 65-jarige leeftijd het stokje in Enschede over. Hij was liever nog even gebleven, maar moest met pensioen.

Daarover zei Mans: "Ik wilde helemaal niet weg. De wederopbouw van Roombeek heeft ongeveer zeven jaar geduurd en we waren bezig met het vijfde jaar. Ik had het zo graag afgemaakt, maar dat ging niet".

Waarnemend

Na zijn pensioen was Mans nog korte periodes waarnemend burgemeester in achtereenvolgens Venlo, Zaanstad, Maastricht, Moerdijk en Gouda.

Jan Mans is 80 jaar geworden.