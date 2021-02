Bewoners De Krim geschokt door onderzoek dood baby: "Dachten dat het een noodlottig ongeval was"

Zoals RTV Oost gisteren meldde, deden de politie en het Openbaar Ministerie onderzoek naar de dood van het meisje in het huis. Middels een reconstructie moet bepaald worden of de vader en moeder verdachten blijven in het onderzoek.

'Van de trap gevallen'

Buurtbewoners wisten tot de komst van politie en OM niet dat het om een misdrijf kon gaan. "Sinds bekend was dat het meisje overleden was, ging hier al die tijd het verhaal rond dat de vader met zijn dochter van de trap zou zijn gevallen. We hebben geen moment aan een mogelijk misdrijf gedacht", vertelt een buurtbewoner, die anoniem wil blijven.

Toen de ambulance hier met hoge snelheid wegreed, wisten we dat het flink mis was Buurtbewoner

"Het stel woonde hier nog niet zo lang", vertelt een andere buurtbewoner. "Op de 13e vertrok hier een ambulance met spoed bij het huis en reed met 180 kilometer per uur over de weg. Toen wisten we dat er iets flink mis was. De baby zou uiteindelijk in het ziekenhuis in Groningen zijn overleden. De moeder was in de supermarkt, toen het misging in de woning."

Onderzoek in vrijheid

Politie en het Openbaar Ministerie onderzoeken nu of er daadwerkelijk sprake is van een misdrijf en of de vader en moeder iets te verwijten valt bij de dood van hun dochtertje.

De vader van het meisje, werkend in de transportsector, komt vandaag vrij. Hij zat al een tijd in hechtenis, maar mag nu het onderzoek in vrijheid afwachten. Volgens het Openbaar Ministerie blijft hij verdachte, vanwege concrete aanwijzingen voor de betrokkenheid bij de dood van zijn dochter.

Niet in het nieuws

De moeder blijft ook verdachte, omdat niet uitgesloten is dat zij niets met de dood van haar dochter te maken heeft. Wel zijn er volgens het Openbaar Ministerie op dit moment geen concrete aanwijzingen dat zij daadwerkelijk betrokken was.

Opvallend is dat de dood van de baby nergens in het nieuws is geweest, tot gisteren. Het is dan ook niet duidelijk of de vader en moeder al sinds december verdachten zijn, of dat ze het pas in een later stadium geworden zijn. Het Openbaar Ministerie kan niet zeggen hoe lang het onderzoek nog gaat duren.