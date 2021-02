Oud-wethouder Buursink over Jan Mans: "Tijdens vuurwerkramp werd hij echte burgervader"

Dick Buursink was wethouder van Enschede toen de stad in 2000 werd getroffen door de vuurwerkramp. Hij weet nog goed hoe Jan Mans, destijds burgemeester van Enschede en gisteren op 80-jarige leeftijd overleden, zich na de ramp opstelde tegenover 'zijn' inwoners. "Een herbenoeming als burgemeester was wel duidelijk. Die kwam er."

"Hij was zeer charmant en ook heel toegankelijk", vertelt de toenmalig PvdA-wethouder over de man van wie hij wist dat die al enige tijd ernstig ziek was. "Ik zat in de sollicitatiecommissie toen we op zoek waren naar een opvolger van Ko (Wierenga, de voorganger van Mans, red.). Het viel me toen al op dat Jan Mans ontzettend goed was voorbereid. Hij wist vaak nog meer over Enschede dan ik. Hij bleek echt een uithangbord van de stad te zijn."

'Veel buitenshuis'

Rond het moment van de vuurwerkramp, die zich op 13 mei 2000 voltrok, speelde net de vraag of Mans herbenoemd moest worden. "Hij was ook veel buitenshuis en dat stoorde me wel eens. Zat hij weer drie dagen in Brussel om Europese zaken af te handelen. Hij zag dat als en soort ontsnapping, even weg uit dat Enschede, waar het toch allemaal steeds hetzelfde was. En toen kwam de vuurwerkramp."

Mans was op het moment van de allesverwoestende klap bij een bijeenkomst in in Delden. Zijn chauffeur fluisterde hem in dat er iets aan de hand was in zijn stad. Communicatie was op dat moment al niet meer mogelijk. Onderweg werd steeds meer duidelijk dat zich iets vreselijks afspeelde in Enschede.

'Als een burgervader laten zien'

"In die periode heeft Mans zich echt als een burgervader laten zien. Hij was heel erg vertrouwenwekkend. Alleen zeggen wat je zeker weet, dat gold bij hem heel sterk. Na de vuurwerkramp was de vraag over zijn herbenoeming ook niet aan de orde. Die ging natuurlijk door."

Naar aanleiding van de vuurwerkramp trad Dick Buursink, net als collega-wethouder Els Koopmans, af. Burgemeester Mans bleef zitten. In 2005 droeg Mans op 65-jarige leeftijd het stokje in Enschede over. Hij was liever nog even gebleven, maar moest met pensioen. Daarover zei Mans: "Ik wilde helemaal niet weg. De wederopbouw van Roombeek heeft ongeveer zeven jaar geduurd en we waren bezig met het vijfde jaar. Ik had het zo graag afgemaakt, maar dat ging niet".