Hof doet vandaag geen uitspraak: avondklok nog zeker week van kracht

Bij het gerechtshof in Den Haag diende vandaag in hoger beroep het kort geding tussen actiegroep Viruswaarheid en de Staat, over het opheffen van de avondklok. De rechtbank bepaalde dinsdag dat de avondklok per direct moet worden opgeheven, omdat de juiste wettelijke basis ervoor ontbreekt.

De Staat tekende hoger beroep aan en haastte zich naar het hof met het verzoek de werking van het vonnis op te schorten. Dat deed het hof, na een chaotisch verlopen zitting. De avondklok bleef daardoor in elk geval voorlopig gehandhaafd. Vandaag moest het hof in een spoedzitting inhoudelijk met de zaak aan de slag.

Noodwet

Waar het om ging, was dat de spertijd - tussen negen uur 's avonds en half vijf 's ochtends - is ingesteld op basis van een noodwet, waarin staat dat een kabinet in noodgevallen regels kan invoeren zonder overleg met de Tweede en de Eerste Kamer.

Volgens de rechter die Viruswaarheid in eerste instantie in het gelijk stelde, was de avondklok geen maatregel waarmee niet kan worden gewacht "zoals het geval is bij een dijkdoorbraak". De avondklok maakt "een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer", aldus de rechter.

'Dringend advies'

Advocaat Reimer Veldhuis voerde vandaag het woord namens de Staat. Hij benadrukte dat het kabinet het OMT-advies, waaronder de avondklok, ziet als een dringend advies. Mede vanwege het hoge aantal besmettingen met de nieuwe Britse variant.

Viruswaarheid herhaalde de argumenten dat het virus niet zo besmettelijk zou zijn als het OMT laat zien. "De modellen van hen komen nooit uit", zei juridisch adviseur Pols, die de avondklok geen proportionele maatregel vindt.

Spoedwet

Ondertussen werkte het kabinet vanaf dinsdag al aan een spoedwet, om de avondklok, ongeacht de uitspraak die hof vandaag zou doen, in stand te kunnen houden. Gisteren stemde al een meerderheid van de Tweede Kamer in met dat wetsvoorstel, de verwachting is dat de Eerste Kamer later vandaag hetzelfde doet.