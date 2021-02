Volop lentekriebels in Overijssel: "We hebben al veel barbecuevlees verkocht"

Op de parkeerplaats van tuincentrum Borghuis in Deurningen stapelt een stel hun aanhanger vol met nieuwe buxus. Enkele meters verderop staat een rij mensen die deze zaterdag ook in hun tuin aan de slag gaan. "Als het mooi weer is, dan begint het te kriebelen bij de mensen. Iedereen wil de tuin in", zegt Vincent Borghuis van het tuincentrum.

Barbecuevlees

Ook bij slagerij Blokhuis in Weerselo merken ze dat de lentekriebels de kop op steken. "We hebben gisteren meteen al het eerste barbecuevlees verkocht", zegt Saskia Blokhuis. "Vooral de grote stukken vlees zijn nu in trek. We merken echt wel dat mensen zin hebben in het voorjaar. Lekker buiten eten, lekker barbecueën."

Van autowassen tot boom zagen en van hardlopen tot wandelen: al vroeg genoten inwoners van de provincie van de zon. Wij maakten vanochtend een rondje door de provincie: