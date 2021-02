Voormalig burgemeester Kerckhaert van Hengelo: "Ben Jan Mans heel dankbaar"

Hij kende hem al toen hij nog directeur van de VNG was en Jan Mans regelmatig tegenkwam als die zich sterk maakte voor Europa. Enkele maanden na de vuurwerkramp werd Frank Kerckhaert burgemeester van buurgemeente Hengelo en kreeg hij nog veel meer met de burgemeester van Enschede te maken. "Hij was dag en nacht met de vuurwerkramp bezig."

Kerckhaert schrikt toch als hij hoort dat zijn vroegere collega is overleden. "Goh, ik wist ook niet dat hij zo ziek was. Wel dat het niet zo goed met hem ging, maar hier schrik ik wel van."

'Wel samen verder'

De toenmalig burgemeester van Hengelo zegt goede herinneringen te hebben aan de gisteren op 80-jarige leeftijd overleden Jan Mans. "Het was een bijzondere tijd. De Dubbelstad speelde toen, Enschede een Hengelo als één stad. Die kwam er uiteindelijk niet en daar was ik blij mee, hij niet. Maar we moesten wél samen verder."

En dat gebeurde tot volle tevredenheid van Kerckhaert. "We hebben het goed verdeeld toen. Ik deed de Netwerkstad, het samenwerkingsverband tussen Enschede, Hengelo, Almelo, Borne en later ook Oldenzaal. Jan ging voor Twente, het grotere geheel. Samen hebben we daar hele mooie dingen in bereikt. Daar ben ik hem nog altijd heel dankbaar voor."

'Jan was een workaholic'

Mans nam in 2005 afscheid van 'zijn' Enschede. "Dat was een heel mooi en warm afscheid met alle Twentse burgemeesters in Delden. Later ben ik hem ook nog vaak tegengekomen, want hij heeft meerdere waarnemingsposten gedaan nadien. Jan was echt een workaholic."