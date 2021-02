Politie slaat ruit in en trekt chauffeur uit gestolen vrachtwagen langs A1

De achtervolging vond plaats vanaf Deventer. De bestuurder slingerde over de weg en weigerde te stoppen. Uiteindelijk minderde hij toch snelheid.

Omdat de 28-jarige chauffeur daarna nog niet uit zijn cabine wilde komen, besloot de politie een raam van de cabine in te slaan. Vervolgens kon de chauffeur uit het voertuig gehaald worden.

De man is aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Of hij in het bezit is van een vrachtwagenrijbewijs is onbekend.

Gestolen in Kleve

De vrachtwagen, met een Pools kenteken, was gestolen in het Duitse Kleve. Het voertuig wordt in beslag genomen en opgehaald door een bergingsbedrijf.