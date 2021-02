Dedemsvaartse ondernemer wanhopig: "80 contracten van winkelmedewerkers kan ik niet meer verlengen en volgende maanden volgen er meer."

Kledingwinkel Okay Fashion (Foto: Okay Fashion & Jeans)

"Je ziet een verdrietige ondernemer," zo begint Edward van Dijk het filmpje dat hij op de facebookpagina van Okay Fashion plaatste. Van Dijk is eigenaar van 65 kledingwinkels die gevestigd zijn in Overijssel en het noorden van het land. Vanwege de lockdown kan hij zo'n 80 contracten van verkoopmedewerkers niet meer verlengen.

Tientallen collega-ondernemers uit de kledingbranche sprak hij vanochtend telefonisch nadat hij zijn video plaatste op Facebook: "Sommige had ik bijna huilend aan de lijn. Ze weten echt niet meer wat ze moeten doen."

In de video vertelt Edward waarom hij genoodzaakt is de contracten van zijn goede personeelsleden niet te verlengen. "Ik heb 350 mensen in dienst, de afgelopen maanden heb ik ze allemaal netjes salaris uitbetaald, maar het gaat niet langer."

Anderhalf miljoen onverkochte voorraad

Door de lockdown zitten alle kledingwinkels van Edward al vanaf half december dicht. "Ik heb anderhalf miljoen onverkochte wintervoorraad liggen. Met de opbrengst daarvan betalen we normaal gesproken de zomervoorraad."

Volgens Edward zijn alle ondernemers in de kledingbranche nu genoodzaakt contracten van personeel niet te verlengen, maar uit angst voor negatieve publiciteit wordt daar nauwelijks ruchtbaarheid aan gegeven.

Winkels kunnen veilig weer open

Alle winkels, maar ook kappers en horeca moeten volgens Van Dijk zo snel mogelijk weer open. "Dat kan prima veilig, dat hebben we voor deze lockdown al bewezen. Elke branche heeft protocollen. We dragen mondkapjes en desinfecteren. Wij hebben winkels met een oppervlakte van 300 vierkante meter, als daar 40 klanten zijn kunnen die prima afstand van elkaar houden."

"Al zouden we een jaar geen kleding kopen, dan nog lopen we niet bloot rond. We hebben genoeg kleding in onze kasten hangen, maar wat de politiek vergeet is dat hier een hele branche achter zit die nu kapot gaat." Van Dijk wijst naar landen als België, Frankrijk, Zweden en Spanje waar winkels wel open zijn. "Deze landen hebben dezelfde besmettingscijfers als hier, maar daar kan het wel."

"Politiek moet zich schamen"

De Dedemsvaarste ondernemer is boos op het beleid van het kabinet en de politiek. "Niemand valt elkaar af in Den Haag en partijen die dat wel doen, worden niet serieus genomen. Het beleid klopt gewoon niet. Wij worden gewoon geslachtofferd."

Perspectief ziet Edward ook nog niet. "We hoopten 2 maart uiterlijk weer open te gaan, maar vanuit de branche zijn er nog geen tekenen dat dat ook echt gaat gebeuren. Een aantal ondernemers houdt dit misschien nog tot half maart vol, maar vallen dan massaal om. Ik heb in april weer 40 contracten van personeelsleden die aflopen, reken maar niet dat ik die kan verlengen."