Reeve bij Kampen werd eeuwen geleden al bewoond volgens archeologen

Archeologen zijn een jaar geleden begonnen met het voorzichtig afgraven van de grond op de plek waar straks het dorp Reeve wordt gebouwd. Die plek blijkt een eeuwenoude terp te zijn die langzaam is weggezakt. Bij het afgraven zijn onder meer twintig skeletten van koeien gevonden, die waarschijnlijk door een ziekte zijn gestorven. Daarnaast zijn er ook visnetten, pannen en potten, een duiker, resten van stenen boerderijen, poepgaten waar ooit een wc boven hing en een oude waterput gevonden.

Historie

Deze vondsten vertellen een hoop over de historie van dit gebied, zegt archeoloog Huub Scholte Lubberink. In de stadsarchieven is daar weinig over terug te vinden. De opgravingen maken nu veel duidelijk. Op de terp hebben één of meerdere boerderijen gestaan. De bewoners leefden van de landbouw en de visserij. Hun producten verkochten ze op de markt in Kampen.

[sonyhive:]

Terp

Waarschijnlijk zijn er nog meer terpen in de omgeving, maar die zijn aan de oppervlakte niet te zien. De terpen werden gebouwd op een zachtere veengrond en zakten daardoor langzaam weg. Het gebied Reeve lag tegen de Zuiderzee aan en liep wel eens onder water. Vooral in de wintermaanden gebeurde dat. Om de gebouwen droog te houden werden ze op terpen gebouwd. Door het wegzakken zijn de bewoners rond de zeventiende eeuw vertrokken.

Opgegraven

Dat de boerderijen een behoorlijke omvang hadden blijkt uit het grote aantal skeletten van koeien. Deze dieren zijn waarschijnlijk door een ziekte gestorven. De dode dieren werden niet opgegeten uit angst voor ziekten. Ze werden daarom in diepe kuilen gegooid. Opvallend is dat de koeien vroeger veel kleiner waren dan nu. De resten van een aantal koeien zijn meegenomen voor onderzoek.

Gedocumenteerd en vernietigd

Alle vondsten zijn gedocumenteerd en sommige opgravingen zijn meegenomen voor onderzoek en worden mogelijk opgeslagen in een depot. Ook zullen enkele vondsten mogelijk worden tentoongesteld. De meeste opgravingen zoals de oude waterput worden vernietigd. Niet alles is in de loop der eeuwen bewaard gebleven. Van de stenen boerderijen zijn alleen nog wat bakstenen, dakpannen en plavuizen over. De funderingen zijn vergaan omdat deze niet diep in de grond zaten.