Heracles Almelo waarschijnlijk zonder Ismail Azzaoui tegen RKC Waalwijk

Ook de langer geblesseerde Navajo Bakboord is er niet bij. Giacomo Quagliata is geschorst. Silvester van der Water is op weg naar Orlando City. De transfer is nog niet helemaal rond, maar trainer Frank Wormuth legt uit waarom hij er niet bij is. "Hij is niet 100 procent met zijn hoofd bij Heracles. Het is in de afrondende fase, dus dan heb ik liever spelers die 100 procent hier zijn", aldus de trainer. Die merkte dat de motivatie dus iets minder was bij de aanvaller. "Ik weet niet of hij bewust minder gemotiveerd is, maar als je dan elke dag met een andere club spreekt ben je ook voorzichtig om niet geblesseerd te raken. Dan is het normaal dat je er niet 100 procent bij bent, dat begrijp ik ook. Daarom hebben we hem nu ook de ruimte gegeven om het af te ronden."

Vooraf geanticipeerd

Heracles kan geen vervanger meer halen voor Van der Water, maar dat is geen probleem volgens de trainer. "Daar hebben we al vooraf op geanticipeerd, met spelers die eigenlijk pas voor komend seizoen hier zijn. We moeten nu kijken of ze al klaar zijn voor dit seizoen. Bijvoorbeeld Kasper Lunding, maar ook Ismail Azzaoui kan aan de rechterkant spelen, Teun Bijleveld zou kunnen. We kunnen ook van systeem wisselen, dus we zijn erg flexibel."

Fantastische intensiteit

Wormuth is onder de indruk van RKC en zijn spelers moeten de Brabanders, ondanks de 15e plek in de stand, niet onderschatten. "Als je de prestaties van RKC ziet, dan staan ze niet op de juiste plek in de stand. Eigenlijk zijn ze beter. Ze hebben een fantastische intensiteit. We hebben vorig jaar ook grote problemen gehad met hun instelling. Die gaan altijd 100 procent, dus het is niet zo makkelijk als je denkt."

RTV Oost

De wedstrijd tussen RKC en Heracles is zondag vanaf 14.30 uur te volgen via Radio Oost en onze online kanalen.