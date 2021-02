Documentairemaker over Mans: "Ik had graag samen de film gezien"

Op dat moment zwijgt documentairemaker Pieter Fleury. Het wordt hem even te veel en hij schiet vol. Het overlijden van oud-burgemeester Jan Mans van Enschede raakt hem zichtbaar. "Natuurlijk doet dit me iets. Een paar dagen geleden sprak ik hem nog."

De Waarheid

Gouden Kalf-winnaar Pieter Fleury heeft de documentaire De Waarheid gemaakt, een film met directbetrokkenen over de gang van zaken rond de vuurwerkramp. Naast toenmalig burgemeester Mans komen onder andere de hoofdofficier van justitie, de minister, een ambtenaar en een van de directeuren van S.E. Fireworks aan het woord.

"Mans heeft mij onbevangen te woord gestaan en antwoord gegeven op al mijn vragen. Over zijn handelen kun je verschillend denken en in al zijn bravoure is hij destijds vast ook wel eens een keertje te ver gegaan. Maar hij heeft wel iets op de kaart gezet, in de afhandeling van de vuurwerkramp, wat voor heel veel mensen goed is gegaan."

Geen schuld, wel verantwoordelijk

Mans zelf heeft altijd gezegd geen schuld te hebben, wel de verantwoordelijkheid. "Dat zei hij ook tegen mij. 'Als de raad mij had willen afstraffen, dan hadden ze me weggestuurd. Maar ze hebben het vertrouwen uitgesproken.' Dat lijkt me duidelijk."

Fleury heeft het eindresultaat van de film opgestuurd naar Mans. "Ik had de film graag samen met hem gekeken, maar dat kwam er niet meer van. Mans heeft het samen met zijn vrouw gezien en ze vertelde dat hij tevreden was."