Locatie van basisschool de Bonkelaar in Almelo gesloten vanwege grote aantal coronabesmettingen

Basisschool de Bonkelaar in Almelo heeft vandaag besloten een locatie van de school te sluiten vanwege het aantal coronabesmettingen binnen de school. In korte tijd raakten vier leerkrachten en veertien leerlingen besmet op locatie De Rotsduif. In overleg met onder meer de GGD is besloten de school te sluiten. De voorjaarsvakantie komt op precies het goede moment, zegt directeur Willem Jan Somsen. Het biedt leerlingen en leerkrachten de tijd om te herstellen. En leerlingen hebben een week lang veel minder contact met elkaar.

Vorige week vrijdag werd groep 4 van de basisschool naar huis gestuurd. De leerkracht van die groep was besmet met corona. "We hebben toen meteen volgens het protocol gehandeld", vertelt directeur Somsen, die meteen alle leerkrachten opdracht gaf zich te laten testen. Die testen waren in eerste instantie negatief, maar maandag aan het einde van de dag meldde zich een tweede leerkracht met klachten. Ook die leerkracht werd naar huis gestuurd.

Kinderen kunnen elkaar dus wel snel besmetten

Toen vandaag bleek dat er nog een groep naar huis gestuurd moest worden, is besloten om dan de hele school te sluiten. "Intussen zijn vier collega's en veertien leerlingen besmet", zegt Somsen. Het is bij de directeur niet bekend met welke variant leerlingen en leerkrachten besmet zijn. "De kinderen lijken er maar weinig last van het hebben, maar ze kunnen elkaar dus wel snel besmetten", constateert Somsen, verwijzend naar de discussie die in Nederland is gevoerd over de besmettelijkheid van corona onder kinderen en de Britse variant in het bijzonder.

Er zijn al meer scholen gesloten

Somsen betwijfelt of het weer openstellen van de basisscholen een goed besluit is geweest. "Het OMT en de regering hebben dat een wijs besluit gevonden", aldus de directeur. "Met de kennis van nu kun je stellen dat het misschien niet zo'n goed besluit is geweest. Als je ook ziet dat kinderen elkaar besmetten. Er zijn ook veel meer scholen al gesloten", zegt de directeur die daarbij onder meer wijst naar een school in Markelo.

De voorjaarsvakantie, die vanmiddag is begonnen, komt voor de locatie De Rotsduif van de Bonkelaar op precies het juiste moment. "Wij zijn heel blij met de vakantie. Leerlingen worden nu een week niet meer gemengd", aldus de directeur. Daarbij wijst hij er op dat de school er alles aan gedaan heeft om besmettingen te voorkomen, zoals bijvoorbeeld gescheiden pauzes.

Somsen hoopt dat de school na de vakantie weer open kan. "De besmette leerlingen en leerkrachten zijn allemaal herstellende. De een heeft er wat meer last van dan de ander."