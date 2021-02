Ruim honderd rijschoolhouders demonstreren in Enschede: "We zijn hard aan het interen"

Ruim honderd rijschoolhouders hebben vanmiddag gedemonstreerd bij het CBR Examencentrum in Enschede. Vanwege de lockdown mogen de rijscholen sinds half december niet meer de weg op. Ze vinden dat de steun van de overheid ver te zoeken is, vooral omdat veel rijschoolhouders zzp'ers zijn.

Nijmegen, Assen en zelfs Middelburg, de rijschoolhouders kwamen van heinde en verre naar het CBR Examencentrum in Enschede.

"We hadden zo'n vijftig man verwacht, maar het zijn er ruim honderd", zegt organisator Hans Pierik, tevens rijschoolhouder in Enschede. "Dan kun je nagaan hoe het speelt bij ons en hoe het leeft onder de rijscholen. We willen ontzettend graag dat de tegemoetkomingen voor de rijscholen verbetert."

'Hard aan het interen'

Annet Homemeijer van de gelijknamige rijschool is een van de demonstranten. "Heel veel mensen die hier staan, krijgen geen inkomen omdat ze zelfstandig zijn. Sommige mensen hebben een partner die nog wat bijverdienen, dan val je helemaal buiten de boot in de vergoedingen. We zijn zo hard aan het interen en de steun duurt zo lang. Je houdt je hart vast als de stofzuiger het niet meer doet."

Homemeijer benadrukt dat ze niet alleen om extra geld van de overheid vraagt. "We wachten niet op geld, we willen weer ons eigen geld verdienen. We kunnen veilig les geven. Je spreekt een punt af met een leerling, zodat je geen twee leerlingen in de auto hebt zitten. En na elke rijles desinfecteer je de auto. Het kan echt veilig."

Grote achterstanden

Als er straks weer rijlessen gegeven mogen worden, zijn de problemen overigens nog niet weggenomen: het CBR moet dan een flinke achterstand wegwerken van ongeveer 600.000 theorie- en praktijkexamens. Normaal worden er in een heel jaar zo'n 1,5 miljoen examens afgenomen.