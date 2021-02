Halt in coronatijd: welke straf wacht Tom (17), die met een gaspistool over straat liep?

De namen van de twee jongeren zijn om privacy-redenen gefingeerd.

Halt-medewerker Afke Veltman heeft ze allemaal al eens voorbij zien komen. ‘Het stoertje’, die met z’n capuchon op zit. Of ‘de stille’, die angstig naar de grond kijkt. “Sommigen zitten met stressvlekken in de nek”, zegt ze. “Dat is de onzekerheid, hè? Ze weten niet wat er gaat gebeuren.”

Ook Tom (17) zit wat ongemakkelijk voor de camera als hij inbelt via Microsoft Teams. Zijn ouders zitten naast hem. "Geen ontmoeting op kantoor", zegt Veltman. "Dat kan niet vanwege corona."

Afbeelding ter illustratie (Foto: Halt)

"Zo’n digitaal gesprek is minder spannend dan een afspraak bij Halt", legt Veltman uit. "Dan zie je ze zitten, op de gang. Te wachten tot ze aan de beurt zijn." Toch beseft Tom wel dat hij in de problemen zit.

Betrapt

De zeventienjarige ging een paar dagen eerder de mist in, toen hij thuis een gaspistool ontdekte in een geopende kluis. “Wel tof”, denkt de tiener. Hij pakt het wapen, doet het in zijn tas en gaat naar vrienden.

De groep gaat met het wapen de straat op. Het is druk; overal lopen groepjes jongeren die vuurwerk afsteken. Dan pakt Tom zijn wapen en schiet. De timing kon niet slechter; precies op dat moment komt er een agent aan. Hij is er gloeiend bij.

"Waarom hij het deed? Hij vond het stoer, zo’n wapen", zegt Veltman. "Hij ging er voorzichtig mee om, dus hij besefte het tot op zeker hoogte wel."

Jongeren als Tom ziet ze vaker voorbij komen; 'normale' tieners, die niet eerder in aanraking zijn geweest met de politie. "Jongeren die niet goed nadenken, maar vanuit een impuls handelen."

Impulsief of niet, Tom heeft een misdrijf gepleegd. De officier van justitie besloot dat hij naar Halt mag en daardoor niet naar de kinderrechter hoeft. Hierdoor krijgt hij geen strafblad.

Toen ik haar opnieuw zag, durfde ze me niet aan te kijken Halt-medewerker Diana Tamliani

"Uiteindelijk moeten we voorkomen dat ze terugvallen", zegt Veltman. Welke straf past dan het best? Daar hoopt ze tijdens de digitale gesprekken achter te komen. Al biedt deze aanpak geen garantie, weet Halt-medewerker Diana Tamliani.

Opnieuw de fout in

"Ik was woest", zegt Tamliani. Ze ziet de naam van Anna (16) voorbij komen in haar systeem. Voor de tweede keer. Delict: Diefstal. Voor de tweede keer.

Anna durft haar niet aan te kijken, nu ze elkaar anderhalf jaar later weer zien. Waar was het misgegaan? "De eerste zaak leek goed afgerond", zegt Tamliani. Maar de tiener kwam toch weer in de verleiding toen ze met een vriendin in de supermarkt liep. Ze had wel geld bij zich, maar besloot niet te betalen.

"Doorgaans kom je geen tweede keer bij Halt", zegt Tamliani. Maar Anna mag het nog een keer proberen. Al krijgt ze nu het volle pond: een straf van twintig uur.

Foute vrienden

"Anna deed het eigenlijk heel goed", legt de medewerkster uit. "Ze had afstand genomen van een verkeerde vriendengroep en was een mbo-opleiding begonnen. Als ze voor de kinderrechter moest komen, had ze een aantekening gekregen. Zie dan maar eens een baan te vinden."

Een werkstraf op locatie zit er vanwege corona niet in. "We richten ons op leerstraffen", legt Veltman uit. "We kijken waar de jongere behoefte aan heeft, zodat we kunnen voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout in gaat."

Eerst Anna. "Het is een mooi meisje, maar erg onzeker over haar gewicht en uiterlijk", zegt Tamliani. "Daar valt iets te winnen, want verkeerd gedrag komt regelmatig voort uit een negatief zelfbeeld."

Afval prikken is al lang niet meer de standaard straf (Foto: ANP)

Zo is de leerstraf voor Anna snel gevonden; ze moet op haar voeding letten en drie keer in de week sporten. Tom moet onder meer koken voor zijn familie. Beiden moeten alles filmen als bewijs.

Te soft? "Dat hoor ik mensen wel eens zeggen ja", reageert Veltman. "Maar uiteindelijk willen we voorkomen dat jongeren opnieuw de fout in gaan. Ik krijg nog regelmatig appjes met bedankjes van jongeren die bij Halt een tweede kans hebben gekregen."

Halt weet nog niet of de werkstraf op locatie terugkomt na de coronacrisis. "Het belangrijkste is dat de jongeren wat van de Halt-straf leren", laat een woordvoerder weten.