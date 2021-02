Kritiek OR Soweco op afbouw sociale werkvoorziening: "Veel gedoe bij overgang medewerkers naar gemeenten"

Door: Gerben Oost

"Deze overgang is allesbehalve geruisloos verlopen", zegt OR-lid Miriam Doeschot. "Op het moment dat de kwetsbare medewerkers zijn overgegaan is er ontzettend veel gedoe geweest. Veel zaken waren vooraf niet voldoende geregeld bij de gemeenten. Dat leidde in de praktijk tot problemen en tot veel onduidelijkheid bij de kwetsbare medewerkers en bij de staf en leiding."

"Niet de schoonheidsprijs"

Volgens Doeschot verdient de manier waarop de medewerkers zijn overgenomen door de gemeente waarin ze wonen geen schoonheidsprijs. "In de tweede week van december kregen ze bericht dat ze per 1 januari overgingen. Dat ging heel snel." Veel medewerkers hadden praktische vragen. "Wie is mijn begeleider, wie is mijn eerste aanspreekpunt, houd ik dezelfde leidinggevende, bij wie moet ik me ziek melden, wat moet ik nu doen?"

Op het eerste gezicht eenvoudige vragen. Doeschot weet echter uit ervaring hoe moeilijk kwetsbare medewerkers het vinden als zij niet direct bij iemand terecht kunnen met deze vragen of even gerust gesteld worden. . "De gemeenten Almelo, Twenterand, Tubbergen en Wierden mogen blij zijn dat Soweco tot 1 mei werkzaamheden blijft uitvoeren en daarmee veel problemen voor hen heeft opgelost. Wij hebben in januari echt heel veel vragen gehad van medewerkers. Langzaamaan wordt het nu beter."

Aangepast schoeisel

Ook op andere vlakken waren dingen onduidelijk, aldus het OR-lid. "In onze cao is geregeld dat medewerkers een reiskostenvergoeding ontvangen Bij de gemeenten kennen ze deze regeling niet, maar moeten ze wel deze cao uitvoeren. Dat gaf bij de SW-medewerkers wel onduidelijkheid ." Ze noemt een ander voorbeeld: "Mensen met aangepast schoeisel hadden vragen over de vergoeding daarvan en bij wie ze nu terecht moeten voor nieuwe schoenen.”

Vooral in de eerste weken werd Doeschot en haar collega’s door leidinggevenden van de gemeenten gebeld met allerlei vragen. “Zij bleken niet goed geïnformeerd over de nieuwe situatie”

"Groot compliment"

In het persbericht waarin het dagelijks bestuur melding maakt van de laatste stap die is gezet, staat dat de soepele overgang mede mogelijk is gemaakt door de professionele inzet van de staf- en leidingmedewerkers van Soweco. "Die verdienen hiervoor een groot compliment voor de manier waarop ze dit hebben georganiseerd.”

Doeschot vindt de complimenten zeker op zijn plek. Ze vindt het jammer dat de medewerkers dit in een persbericht moeten lezen. "Er zijn zoveel momenten geweest waarop het dagelijks bestuur dit had kunnen laten blijken. Als ze dit nou echt zo belangrijk vinden, waarom hebben ze ons dat dan niet eerder laten weten."

Ontmanteling niet te stoppen

In eerste instantie verzette de OR zich tegen de ontmanteling van de Gemeenschappelijke Regeling. Ondanks felle protesten van het personeel, bleek in juni vorig jaar dat dit niet tegen te houden was. "Vanaf dat moment hebben we ons als OR ingezet om de overgang voor al het personeel zo goed en soepel mogelijk te laten verlopen. We zijn tevreden met de afspraken in het overgangsprotocol voor de SW-medewerkers en het sociaal onderhandelingsakkoord dat er nu is voor staf en leiding. "

Zorgen heeft de OR over de nieuwe uitvoeringsorganisatie (NUO) die de gemeenten Almelo en Twenterand aan het opzetten zijn en waar de gemeenten Wierden en Tubbergen diensten van gaan afnemen. "Wij weten niet hoe deze er vanaf 1 mei (de datum dat de NUO operationeel is, red.) uitziet. De gemeenteraden gaan de komende weken vertellen wat zij vinden van het liquidatieplan. Voor zij dat gaan doen, gaan we langs bij de vier gemeenten van de NUO om onze zorgen duidelijk te maken."

Keuzevrijheid gemeenten

De zes gemeenten willen af van de gezamenlijke regeling. Zij zeggen dat ze door de nieuwe situatie, waarbij ze de gehele uitvoering van de Participatiewet weer in eigen hand hebben, meer keuzevrijheid krijgen. Ook wordt het voor alle colleges en gemeenteraden mogelijk om met eigen beleid en met directe sturing op eigen budget zelf besluiten te nemen. Samen met het lokale bedrijfsleven wordt gewerkt aan versterking van de inclusieve arbeidsmarkt, waarin zoveel mogelijk mensen meedoen.

In dit gebouw aan de Plesmanweg is Soweco voorlopig nog gevestigd. (Foto: RTV Oost)

Onzekere opbrengst

Het dagelijks bestuur meldt in het persbericht dat het er op lijkt dat de opheffing van de gemeenschappelijke regeling en het bedrijf Soweco NV de gemeenten vooralsnog geen extra geld kost. Dit staat echter nog niet definitief vast, omdat de feitelijke liquidatie nog moet beginnen. "Bij dergelijke processen doen zich in de loop van de afwikkeling altijd nog positieve en negatieve effecten voor. Zo zijn er onder meer nog onzekere opbrengsten te verwachten rondom de verkoop van de panden en terreinen van Soweco aan de Plesmanweg in Almelo.