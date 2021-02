Persoon valt door dak van woning op vakantiepark in Den Ham

Op een vakantiepark aan de Boerweg in Den Ham is aan het eind van de middag een persoon door het dak gevallen.

Omstanders melden dat de persoon bezig was met het verbouwen van een bungalow. Het is niet bekend hoe zwaar het slachtoffer gewond is geraakt, maar de gewonde is met grote spoed door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Meerdere ambulances waren ter plekke. Ook was er een traumahelikopter is opgeroepen. Die is later geannuleerd. De politie doet een onderzoek naar wat er precies is gebeurd.