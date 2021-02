Pieter Huistra: van Feyenoord-beul bij Twente tot globetrotter in Oezbekistan

PSV en Ajax waren dat seizoen oppermachtig, maar daaronder streden FC Twente en Feyenoord om de derde plek. "Het was een belangrijke wedstrijd om de aansluiting met de top te behouden", blikt Huistra terug in gesprek met RTV Oost. "Ik kan me nog herinneren dat we vrij snel op een 2-0 voorsprong kwamen. Dat hielp enorm. Feyenoord was wisselvallig. Ze scoorden veel, maar kregen ook veel goals tegen. Ik weet nog dat Marco Roelofsen de 1-0 maakte en ik kort daarna de 2-0. Dan zit je lekker in de wedstrijd. Je voelt dat het team groeit op zo'n moment. Het was echt onze dag."

Bevestiging

"Die 6-1 was de bevestiging dat we met Twente dat seizoen aardig bezig waren", vervolgt hij. FC Twente eindigde dat seizoen als derde. Het was sowieso een goede periode in Enschede, met drie keer een derde plek in drie jaar tijd. "Dat was natuurlijk wel apart, want je had toen nog echt de traditionele top drie, met Ajax, Feyenoord en PSV. Als je daar als Twente dan drie keer tussenstaat als derde, is het ook geen toevalstreffer."

Het FC Twente van '88-'89 (Foto: ANP/Koen Suyk)

Huistra bewaart dan ook goede herinneringen aan zijn tijd in Het Diekman. "We hadden een uitgebalanceerd team, zonder echte sterspelers. Maar we vulden elkaar goed aan en maakten elkaar beter. Het was een heel prettige ploeg om in te spelen."

Glasgow Rangers

Na drie jaar bij FC Twente te hebben gespeeld verruilde hij de Enschedese club in de zomer van 1990 voor de Schotse topclub Glasgow Rangers. "Daar heb ik bijna vijf seizoenen gespeeld. Het is het hoogtepunt van mijn carrière, want we regen de prijzen aaneen. Vijf landstitels, de beker, de League Cup en ook in de Champions League kwamen we ver."

Pieter Huistra in het shirt van Glasgow Rangers (Foto: Rangers FC/Press Association Images)

Oezbekistan

Toen de voetbalschoenen eenmaal aan de wilgen hingen, ging de focus van Huistra op een loopbaan als trainer. Na periodes bij onder meer FC Groningen, Vitesse en Ajax, streek hij in 2017 neer in Oezbekistan, bij Pachtakor. Drie jaar lang was hij er assistent, tot een maand geleden. Nu is Huistra de hoofdtrainer. "Ik moest wel even op de kaart kijken waar het precies lag", grapt hij.

"Maar het is een goede keuze gebleken. Het is de kampioen van Oezbekistan, zeg maar het Ajax van het land. We hebben een heel leuk team met goede spelers. Ik denk dat we in de Eredivisie wel in de subtop mee kunnen draaien. Het is een behoorlijk niveau."

Huistra als trainer in Oezbekistan (Foto: Mustafa Abumunes)

Terugkeer?

Of Huistra ooit nog terugkeert om in Nederland aan de slag te gaan als trainer? "Dat zou mooi zijn, maar je weet het nooit in de voetballerij. Ik heb inmiddels wel geleerd dat ik mijn opties open moet houden. Je weet nooit wat er volgend jaar op je pad komt. Ik volg het Nederlandse voetbal in ieder geval nog wel. Ze zijn er hier in Oezbekistan wel gek op, want wedstrijden van Oranje worden zelfs uitgezonden. En ik? Ik zie alles."

Een 1'tje

En dus kan Huistra ook een voorspelling doen over komende zondag, wanneer FC Twente bezoek krijgt van Feyenoord. "Twente doet het dit jaar aardig, zeker in het begin van het seizoen. Feyenoord is wel wisselvallig, net als toen wij er tegen speelden. 6-1 zal het wel niet worden, maar in mijn ogen kan Twente best weleens winnen", aldus Huistra, volgens wie FC Twente de beste papieren heeft. "Ik vul een 1'tje in."

De Oosttribune

