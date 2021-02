Minister moet aan Tweede Kamer uitleggen hoe twee onderzoeken naar probleemkanaal Almelo-De Haandrik zo kunnen verschillen

Twee onderzoeken naar de problemen rond kanaal Almelo-De Haandrik, twee compleet verschillende conclusies. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat moet de Tweede Kamer uitleggen hoe dat kan. GroenLinks in de Tweede Kamer wil bovendien weten wat de rol van het Rijk geweest is bij het verdiepen van het kanaal aangezien er een rijksbijdrage is geweest voor het project.

De situatie van omwonenden van het kanaal Almelo-De Haandrik heeft weinig toelichting meer nodig. Zo'n 360 huishoudens langs het kanaal kampen sinds een kleine drie jaar met schade aan hun woningen, zoals scheuren in muren, verzakte vloeren en ondergelopen kelders. Omdat de problemen aan de woningen vrij snel begonnen nadat het kanaal was uitgebaggerd om het geschikt te maken voor zwaarder scheepvaartverkeer, legden de omwonenden al snel de link tussen de werkzaamheden en de schade aan hun huizen.

Deltares versus Van Baars

Uit onderzoek van Deltares dat in opdracht van de provincie Overijssel onderzocht wat de oorzaak van de schade was, kwam naar voren dat in veel gevallen niet met zekerheid is vast te stellen dat de schade aan de woningen ook daadwerkelijk veroorzaakt is door werkzaamheden aan het kanaal. Een uitkomst die wordt betwist door hoogleraar Stefan van Baars. Volgens de hoogleraar aan de Universiteit van Luxemburg was de provincie van meet af aan de grip op het project kwijt.

In een veertig pagina's tellend onderzoek veegt Van Baars de vloer aan met de provincie Overijssel, eigenaar van het kanaal en opdrachtgever voor het uitbaggeren van de waterweg. Zo is er volgens de hoogleraar bij het intrillen van de damwanden niet conform de officiële richtlijnen gewerkt.

Geen nieuwe inzichten

De provincie Overijssel heeft al aangekondigd niets te gaan doen met het rapport van Van Baars omdat het onderzoek volgens de provincie geen nieuwe inzichten biedt. Kamerleden Laura Bromet en Suzanne Kröger van GroenLinks willen nu dat de minister daar een uitspraak over doet. Ze willen dat de minister verklaart hoe twee onderzoeken naar hetzelfde probleem kunnen leiden tot twee compleet verschillende conclusies.

De Kamerleden willen ook weten welk onderzoek er momenteel wordt verricht naar de de problemen veroorzaakt door de verdieping van het kanaal.

Bromet en Kröger vragen de minister duidelijk te maken wie verantwoordelijk is voor de financiering van de schade door het verdiepen van kanaal Almelo-De Haandrik. En wat de rol van het Rijk hierin is, aangezien de rijksbijdrage vanuit Den Haag aan het project.

Afhandeling schade

De Kamerleden willen dat de betrokkenen zo snel mogelijk zekerheid krijgen over de situatie. Ze vragen aan minister Van Nieuwenhuizen of zij dat met hen eens is en of de minister mogelijkheden heeft om het tempo in de afhandeling van de schade te vergroten.