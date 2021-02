Ster van Zwolle krijgt nieuwe datum en wordt sluitingskoers van het wielerjaar

Organisator Jan van Ommen kreeg van de KNWU deze datum toegewezen. Daarmee is de klassieker ook de finalewedstrijd van de Holland Cup. "De situatie is natuurlijk uitzonderlijk en hopelijk is dit eenmalig. Maar het is weleens leuk om het ene jaar de sluitingskoers te zijn en een paar maanden later weer de openingswedstrijd te zijn" aldus Van Ommen.

Vorig jaar

Vorig jaar - vlak voordat corona de sportwereld platlegde - was David Dekker de sterkste in de Ster van Zwolle. In januari liet de organisatie al weten op zoek te gaan naar een andere datum, omdat 6 maart niet haalbaar was.