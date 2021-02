Wethouder Louis Koopman: 'Twentenaren onvoldoende betrokken bij energietransitie'

Net als andere regio's moet Twente in het kader van het nationale klimaatakkoord meer duurzame energie opwekken. Dit moet vooral gebeuren via windturbines, zonneparken en zonnepanelen op daken. De 14 Twentse gemeenten moeten in overleg met hun inwoners de vorm en locaties bepalen.

Zwakste schakel

Tot dusver zijn de inwoners te weinig betrokken, zei Louis Koopman in het programma 'Groot Onderhoud' op Radio Oost. "Dit is de zwakste schakel in het hele proces. We hebben dit tot nu toe niet goed gedaan. Je kunt wel bijeenkomsten organiseren en er is veel contact met raadsleden maar dat is niet genoeg."

Lusten en lasten

Bekendheid en betrokkenheid zijn nodig om draagvlak te creëren. Nu stuitten veel potentiele locaties voor windmolens en zonneparken op bezwaren van omwonenden. In het ideale scenario steunen inwoners niet alleen de plannen maar profiteren ze er ook financieel van door goedkoper energie te kunnen betrekken. "Niet alleen de lusten, maar ook de lasten", vat Koopman samen.

Koopman kondigt een grote communicatiecampagne aan. "De energiestrategie is geen feestje van bestuurders maar is eigendom van de inwoners". Op 1 juli moet de zogenoemde Regionale Energiestrategie in Twente klaar zijn.

Kapot maken

Koopman is er van overtuigd dat veel inwoners uiteindelijk de komst van windturbines en zonneparken steunen. "We zijn nu bezig om de aarde kapot te maken door het uitputten van fossiele energiebronnen. De klimaatverandering is daar het bewijs van. We moeten duurzame energiebronnen beter benutten."

Het programma Groot Onderhoud is hier en als podcast terug te luisteren.