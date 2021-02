Familiebedrijven in Kampen steunen elkaar met verkoop 1.000 maaltijden

"Familiebedrijven helpen elkaar", zegt Arjan Wiegers van Uitgekookt, een bedrijf gespecialiseerd in maaltijden. "We zagen hoe moeilijk de sportschool het heeft. De crisis heeft ons juist geen windeieren gelegd, dus we vonden het een goede reden ze een handje te helpen."

We hebben het in deze branche heel hard nodig Marco Dijst

Dat idee leidde tot de verkoop van zo'n duizend maaltijden, waarbij de opbrengst volledig voor de sportschool is. "Ik schrok in het begin wel even", zegt Marco Dijst. "Ik had geen idee hoe ik 1.000 maaltijden moest verkopen. Na overleg met de familie hebben we een plannetje gemaakt en zijn we begonnen met verkopen."

Ook vandaag gingen er maaltijden over de toonbank.

Steuntje in de rug

Tussen de klanten zitten leden van de sportschool, vrienden, kennissen maar ook onbekenden. "We kennen deze mensen heel goed", zegt één van de klanten. "We proberen ze op deze manier een steuntje in de rug te geven."

Ook een andere klant heeft dat als reden. "Mijn vader en broer zijn bij dezelfde voetbalclub lid als Van Dijk. Door hier nu wat te kopen hopen we dat ze het volhouden om langer open te blijven."

Dijst durft geen toekomstvoorspelling te doen, maar: "Dit soort acties zijn heel hard nodig. We hebben het in deze branche heel hard nodig. Echt hard nodig."