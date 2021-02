Doelman Jorn-Jan van de Beld vertrekt bij HHC Hardenberg

In Hardenberg was hij derde doelman achter Ramon Nijland en Nick Borgman. Vorig jaar maakte hij zijn debuut Dat bleek ook zijn enige wedstrijd in het eerste elftal.

Grote stappen gemaakt

"We gunnen Jorn-Jan deze mooie overstap", reageert technisch manager Gert Heerkes van HHC Hardenberg op de website van de club. "Hij heeft grote stappen gemaakt bij HHC. Van talent naar betrouwbare keeper in ons Onder 23-team en nu de volgende stap in prestatief seniorenvoetbal. We zijn ook erg tevreden over de samenwerking met VV Hoogeveen. En natuurlijk over het feit dat onze keeperstrainer Sander Danes de ontwikkeling van Jorn-Jan nauwgezet kan blijven volgen."