Herriët Brinkman, de nieuwe CDA-fractievoorzitter in Staphorst, zegt geen nee als ze gevraagd wordt om wethouder te worden

Als ze volgend jaar, na de verkiezingen gevraagd wordt om wethouder te worden, zegt ze geen nee. De 37-jarige Herriët Brinkman, de nummer 2 op de lijst van het CDA in Staphorst, is de opvolger van fractievoorzitter Jacob Spiker die in maart Statenlid in Overijssel hoopt te worden.

De CDA-fractie heeft Herriët Brinkman unaniem gekozen tot voorzitter van de fractie. Ze gaf zelf eerder al aan graag te willen. Brinkman is de tweede vrouwelijke fractievoorzitter van een partij in Staphorst. Liesbert Lubberink leidt de PvdA-fractie in de gemeenteraad, een partij die na de vorige verkiezingen van twee naar één zetel ging.

Mannenbolwerk

De gemeenteraad van Staphorst telt zeventien zetels en was jarenlang een mannenbolwerk. De gemeenteraad heeft nog steeds dat imago, maar feitelijk is de raad al sinds 2010 geen mannenbolwerk meer . Toen kwamen Lubberink en Brinkman in de raad. Vier jaar later volgden Klaasje Lier namens de ChristenUnie en Genevive Compagner, ook namens het CDA.

Herriët Brinkman werd door Jacob Spiker zelf op het schild gehesen om hem op te volgen. "Ik vind Herriët de ideale kandidaat. Ze is slim, maakt zich dossiers snel eigen en het is een vrouw en dat is ook wel eens leuk. Ik ga er niet over, maar ik zou het wel weten als ik de fractie was. De fractie vond dat dus ook."

Eerste vrouwelijke wethouder?

Wil Brinkman wellicht ook wethouder worden als de komende gemeenteraadsverkiezingen die volgend jaar plaatsvinden, goed voor haar partij uitpakken? Een vrouwelijke wethouder was er nog nooit in Staphorst. "Ik zeg geen nee, als de vraag komt. We zijn nu ook bezig met een nieuwe burgemeester. Ik hoop dat dit een vrouw wordt."

De kans is reëel dat Brinkman ooit wethouder kan worden in Staphorst. Het CDA is met vier van de zeventien zetels bijna altijd collegepartij in Staphorst en levert vaak een wethouder. Dat was in deze periode ook zo.

Medio 2019 stapte het CDA echter uit het college, omdat CDA-wethouder Bert Krale en zijn SGP-collega Lucas Mulder niet door één deur bleken te kunnen. Krale stapte op en de andere coalitiepartijen, ChristenUnie en SGP, gingen samen door.

Herriët Brinkman is moeder en ze runt met haar echtgenoot een groot en succesvol ict-bedrijf.