IJssalon in Hengelo gooit deuren nu al open: "Mensen hebben behoefte aan ijs"

"Het laatste bergje natuurijs is net gesmolten bij ons op de parkeerplaats en we kunnen alweer open". Eigenaar Pieter van der Poel van de gelijknamige ijssalon moet er zelf om lachen, terwijl hij naar de rij wachtenden voor zijn zaak kijkt. "Het is drukker dan verwacht, maar dat is ook te danken aan het prachtige weer."

Alleen takeaway

Meestal gaat de ijssalon, die ook een vestiging in Enschede heeft, begin maart open. "Maar met deze temperaturen kunnen we nu al open. We horen dat mensen toch weer van het zonnetje en het ijsje willen genieten. In Nederland wordt er steeds meer ijs gegeten. Corona of niet, we hadden per definitie nu drukte gehad."

IJssalons mogen vanwege corona alleen open voor afhaal; zit- en statafels zijn dan ook uit den boze. "Het is ook schrijnend voor veel ondernemers", zegt Van der Poel. "We zijn takeaway, dus we mogen open. Zo simpel is het."

Wij namen een kijkje bij de ijssalon: