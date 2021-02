Zaaloverzicht: Eurosped boekt belangrijke overwinning, vijfde 3-0 zege op rij Apollo 8

De volleybalsters van Eurosped hebben een belangrijke overwinning geboekt in de strijd om een plek in de kampioenspoule. Het won in eigen huis met 3-1 van FAST. De eerste twee sets gingen met 25-19 en 25-21 naar de thuisploeg, maar daarna deed FAST wat terug en won het de derde set met 25-21. Eurosped trok de vierde met 25-23 over de streep en pakte daarmee de zege.

Derde plek

Door de winst is de ploeg uit Vroomshoop nu derde met 12 punten uit 7 duels. Regio Zwolle, VC Sneek en VCN zijn de concurrenten voor de twee plekken (van de vier) die nog beschikbaar zijn in de kampioenspoule.

Vijfde 3-0 zege Apollo op rij

Apollo 8 boekte de vijfde 3-0 zege op rij. Bij Talentteam Papendal waren de setstanden 22-25, 11-25 en 23-25. Apollo was al zeker van de kampioenspoule en maakte door de nieuwe zege een grote stap om daar als koploper in te gaan. Set-Up'65 verloor ook het achtste duel van het seizoen. Dit keer was VC Sneek te sterk. De ploeg uit Ootmarsum blijft de hekkensluiter.

Apollo 8 blijft winnen in de Eredivisie (Foto: Jan Bredewoud)

Heren Ravijn spelen gelijk

De waterpolomannen van Het Ravijn uit Nijverdal speelden in de vierde bekerwedstrijd gelijk bij ZPC Amersfoort. Het duel eindigde in 9-9. De ploeg is tweede in de stand. De volgende wedstrijden in de beker zijn pas in juni.

Vrouwen Ravijn en Swol onderuit

De vrouwen van Het Ravijn en Swol 1894 gingen ruim onderuit. De waterpolosters uit Nijverdal verloren in eigen bad met 21-10 van UZSC en Swol ging met 26-5 onderuit bij GZC Donk. In de stand is Het Ravijn vierde en Swol hekkensluiter.