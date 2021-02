Futloos PEC Zwolle slachtoffer van eerste seizoenszege FC Emmen

PEC Zwolle lijdt nederlaag in Emmen (Foto: Orange Pictures)

PEC Zwolle is na 23 speelronden de eerste club die dit seizoen een nederlaag lijdt tegen FC Emmen. Aan De Oude Meerdijk wist PEC geen moment aanspraak te maken op een overwinning en daardoor ging de equipe van John Stegeman met 3-2 onderuit tegen de hekkensluiter.

In Drenthe begon Van Polen, die terug is van een schorsing na zijn rode kaart tegen FC Utrecht, als rechtsback. De Zwolse aanvoerder verving daarmee Van Wermeskerken, die deze week tijdens de training een zware knieblessure opliep en derhalve voor de rest van het seizoen is uitgeschakeld.

Negatieve reeks

In de laatste vijf duels was de beginfase van een wedstrijd de grote boosdoener voor de Zwollenaren. Iedere keer kwam de formatie van John Stegeman binnen het kwartier op achterstand en ook tegen Emmen lag een vroege tegentreffer op de loer. Nadat eerst Misidjan vanuit een moeilijke hoek over schoot was het Emmen dat voor de meeste dreiging zorgde.

Adžic breekt ban voor Emmen

Na een voorzet van Cavlan kon De Leeuw in kansrijke positie aannemen, maar omdat de spits uitgleed bleef de openingstreffer uit. Even later mocht PEC van geluk spreken dat een bal vanuit de kluts naast het doel van Mous ging. De hekkensluiter van de Eredivisie wist tien minuten voor rust wél het doel te vinden. Na een knappe individuele actie bracht huurling Adžic de thuisploeg met een geplaatst schot op 1-0.

Doelpunten als rijpe appelen

PEC Zwolle wist echter snel orde op zaken te stellen. Luttele minuten na de openingstreffer was het door toedoen van Van Polen weer gelijk aan De Oude Meerdijk. De aanvoerder toucheerde een vrije trap van Manuel heel licht, maar dat was wel voldoende om de 1-1 aan te tekenen. Toch was het Emmen dat met een voorsprong de kleedkamers mocht opzoeken. Geheel vrijstaand kon De Leeuw op slag van rust de 2-1 binnentikken.

Kansen Emmen

Direct na rust was de eerste mogelijkheid weer voor Emmen, maar Peña vergat van dichtbij af te drukken. Ook de bezoekers deden van zich spreken via Buitink, die na goed voorbereidend werk van Misidjan naast kopte. Toch waren het de gastheren die daarna weer voor het meeste gevaar zorgden, maar De Leeuw en Bijl hadden het vizier niet op scherp.

PEC blijft in leven

PEC kreeg twintig minuten voor tijd wederom een dreun te verwerken toen Vlak namens Emmen op de rand van het strafschopgebied de 3-1 achter Mous wist te krullen. De thuisploeg liet vervolgens na om het duel definitief in het slot te gooien en daardoor bleef PEC in leven. Helemaal toen Nakayama twee minuten voor tijd met een rake kopbal voor de aansluitingstreffer zorgde.

Tweede uitnederlaag op rij

De Zwollenaren gingen met man en macht op zoek naar de gelijkmaker, maar uiteindelijk bleef een treffer uit en daardoor lijdt PEC Zwolle de tweede nederlaag op rij: 3-2. Voor FC Emmen is het de eerste zege van het seizoen.

FC Emmen - PEC Zwolle 3-2

1-0 Adzic (36)

1-1 Van Polen (40)

2-1 De Leeuw (45)

3-1 Vlak (70)

3-2 Nakayama (88)

Arbiter: Gözübüyük

Geel: Lam, Bijl

FC Emmen: Verrips; Bijl, Bakker, Araujo, Cavlan (Veendorp/90+4); Peña, Vlak, De Leeuw; Bernadou (Ben Moussa/77), Frei en Adžic (Laursen/71).

PEC Zwolle: Mous; Van Polen, Lam, Nakayama, Paal; Saymak (Drost/71), Strieder (Huiberts/46), Reijnders (Pherai/60); Misidjan, Buitink (Reza/60), Manuel.