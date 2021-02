Pijnlijke conclusie Van Polen: "Wij voetballen als een degradatiekandidaat"

"Je hebt het gevoel dat er echt wel meer in de ploeg zit, maar als het er dan zo slecht en beroerd uitziet dan zet dat mij wel aan het denken. En kan ik ook gewoon heel boos om worden", zei Van Polen na afloop. De verdediger merkt dat het zelfvertrouwen bij PEC momenteel zoek is. "Je zou denken dat Emmen dat ook heeft, maar zij gingen echt vechten voor hun laatste kans."

Naar onderen kijken

"Misschien missen wij dat besef nog te veel, dat wij wel degelijk nog steeds naar onderen moeten kijken", vervolgt de captain, die denkt dat PEC ondanks de tien punten voorsprong op nummer zestien ADO Den Haag nog zeker niet veilig is. "We moeten zeker naar onderen kijken. Het is nu nog elf wedstrijden. Laten we zorgen dat we er zo snel mogelijk zijn. De manier waarop we spelen biedt gewoon heel weinig vertrouwen voor de komende weken. Daarin zal er bij ons als spelersgroep wel iets moeten gebeuren."

Mentaal probleem

Van Polen denkt dat bij veel spelers voornamelijk het mentale aspect een rol speelt. "Het zijn voor mijn gevoel echt tussen de koppies. Voetballen kunnen we echt wel, dat zie je in trainingen ook. Maar ik zie dat we op het veld zo erg verstoppertje spelen. Maar ook het apathische verdedigen. Als je die tweede goal ziet, dan stappen er drie in en loopt er eentje diep van die gasten. Dat is continu waar we tegenaan lopen."

"Wij staan op het veld, de trainer niet"

Van buitenaf neemt de druk op trainer John Stegeman toe, maar volgens Van Polen moet de spelersgroep op dit moment vooral naar zich zichzelf kijken. "Het moet ook niet altijd aan een trainer liggen. Ik vind dat wij zelf als groep die verantwoordelijkheid moeten nemen. Wij staan op dat veld en wij laten de boel vallen. Zo moet je het zien. En ik weet ook wel dat de trainer vaak het slachtoffer is. Maar wij staan op het veld en de trainer niet."

Degradatiekandidaat

Voor FC Emmen betekende de winst op PEC Zwolle pas de eerste zege van het seizoen. "Dat is ook wel typerend voor ons. Het is dat wij al zoveel puntjes hebben behaald, maar wij voetballen echt als een degradatiekandidaat op het moment. Dat zijn gewoon de feiten denk ik", aldus een realistische Van Polen.