Programma: De Twentse derby in de Eredivisie en de eerste beslissingen voor de volleybalsters

Betaald voetbal

Komende zaterdag is het tijd voor de derde Overijsselse derby van het seizoen in de Eredivisie en de eerste Twentse. In Almelo krijgt Heracles FC Twente op bezoek. De burenruzie begint om 21.00 uur. PEC Zwolle speelt vrijdagavond al. Dan komt Heerenveen op bezoek bij de geplaagde ploeg uit de provinciehoofdstad. In de Keuken Kampioen Divisie speelt Go Ahead Eagles voor de tweede keer in vijf dagen tegen een beloftenploeg. Na het duel tegen Jong AZ van gisteravond, is Jong PSV vrijdag de tegenstander in Deventer.

Basketbal

Na een vrij weekend komt Landstede Hammers zondag weer in actie. Nummer voorlaatst The Hague Royals is dan de tegenstander in Zwolle. De vrouwen van Jolly Jumpers spelen twee keer deze week. Woensdag strijdt de ploeg, die zondag de eerste zege pakte, in Tubbergen met hekkensluiter Martini Sparks en zaterdag is Cangeroes de tegenstander van de Overijsselse dames.

Volleybal

Voor de volleybalsters staan de laatste duels in de reguliere competitie op het programma. Eurosped en Regio Zwolle staan momenteel op de plekken drie en vier en zouden daarmee de kampioenspoule halen. VC Sneek en VCN zijn de concurrenten voor een plek bij de eerste vier. Woensdag staan die twee ploegen nog tegenover elkaar. En zaterdag is VCN de tegenstander van Regio Zwolle. Eurosped speelt zondag tegen Sliedrecht Sport. Die ploeg plaatste zich, net als Apollo 8 uit Borne, al voor de kampioenspoule. Set-Up'65 uit Ootmarsum verloor alle duels en moet verder in de degradatiepoule, ondanks dat er geen degradatie volgt na dit seizoen. Ook FAST is al zeker van een plek in die degradatiepoule.

Waterpolo

De heren van Het Ravijn gaan na enkele duels in de beker verder met de competitie. De ploeg uit Nijverdal gaat zaterdag op bezoek bij GZC Donk. Beide ploegen wonnen in oktober hun eerste twee duels. De vrouwen van Het Ravijn zijn deze week vrij door het oneven aantal in de Eredivisie. Die van Swol 1894 zijn nog puntloos en spelen zaterdag bij De Zaan.