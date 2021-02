Nederlaag bij Emmen druppel voor Willems om Stegeman weg te sturen: "Geen zorgen om lijfsbehoud, maar moet nog wel gebeuren"

"Het gaat natuurlijk al weken lang niet echt lekker", steekt Willems van wal. "Na de winterstop zat er niet echt progressie in. Zeker tegen de ploegen onderin de Eredivisie. Gisteren was natuurlijk wel het absolute dieptepunt. Je werkt er misschien wel een beetje naartoe. En uiteindelijk ook een terechte uitslag voor Emmen."

Voelde het wel aankomen

Volgens Willems reageerde Stegeman netjes op zijn ontslag. "Hij voelde het natuurlijk wel een beetje aankomen. Zeker als je een appje krijgt of je even naar kantoor wil komen. De afgelopen weken voelde hij het ook wel een beetje aankomen. Dit voelde voor hem denk ik wel als de genadeklap. De spelers kregen het gisteravond ook te horen en baalden van de beslissing. "Jammer voor John, jammer dat het zo gelopen is. John is echt een aardige vent, een keiharde werker. Hij heeft er alles aan gedaan om het recht te breien. Alleen is het helaas niet gelukt. Dus het sentiment is vandaag niet heel positief hier."

Druk genegeerd

PEC en Stegeman gaven eerder al aan na dit seizoen uit elkaar te gaan, de eindstreep is dus niet gehaald. Willems daarover: "De intentie was er ook absoluut. Dat voelde John ook zeker, daar hebben we het gisteren zelfs nog over gehad. We hebben de druk van buitenaf echt genegeerd. Ik vind ook dat je niet zomaar even afscheid neemt van iemand. Zeker niet van een goede werknemer. Maar de sportieve prestaties bleven dusdanig uit, dat we het nu wel het moment vonden om het te doen. Maar de intenties zijn er absoluut geweest." Toch was het geen optie voor de directie om Stegeman het seizoen af te laten maken. "We zijn absoluut niet veilig. Gisteren hebben we ook weer geen punten gehaald en we krijgen een cruciaal programma de komende weken. We vonden echt dat we nu door moesten pakken."

Selectie goed genoeg

Willems vind niet dat het aan de kwaliteit van de selectie ligt: "Ik vind de selectie goed genoeg. Zeker met de spelers die we er na de winterstop bijgehaald hebben. Aan de ene kant maak ik me geen zorgen om lijfsbehoud, maar het moet wel gebeuren. Het zal nog een klus worden de komende weken."

Lastig samenwerken

Stegeman was toen hij kwam de droomkandidaat van PEC, maar toch liep het de gehele periode niet soepel. "Het was gewoon erg lastig samenwerken en uiteindelijk heeft John na het incident (met drank op achter het stuur ongeluk veroorzaakt, red.) dingen anders gedaan dan dat hij in het verleden gedaan heeft. Je kan natuurlijk nooit de vinger op één zere plek leggen. Het is ook zeker niet alleen John z'n schuld, maar van iedereen. Uiteindelijk heeft hij het niet kunnen ombuigen en hebben we deze pijnlijke beslissing moeten nemen", zegt Willems daarover.

Zoeken naar vervanger

Hoe nu verder? "De assistenten gaan het de eerste dagen overnemen en wij gaan zoeken naar een vervanger." Dat kan een interim zijn, maar ook al iemand die ook na het seizoen blijft, heeft Willems aan. "Beide opties zijn nog open. Het kan iemand zijn die het tot het einde van het seizoen gaan overnemen, maar ook één van de kandidaten waarmee we in gesprek waren en die dus voor langere tijd blijft. Er zijn nog vier (van de vijf, red.) kandidaten over en met een paar hebben we al meerdere gesprekken gevoerd." Gertjan Verbeek is de enige naam die al officieel naar buiten kwam. Hij behoort tot de vier. Mogelijk zit de nieuwe coach vrijdag tegen Heerenveen al op de bank. "Dat zou kunnen", sluit Willems af.