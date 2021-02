FC Twente vergeet genadeklap uit te delen en speelt gelijk tegen Feyenoord

Bij de eerste de beste kans was het raak voor Twente en die kans kwam vanaf de stip. Marcos Senesi legde Luciano Narsingh neer en Danilo mocht aanleggen vanaf elf meter. De Braziliaan maakte zijn eerste na de winterstop en zijn twaalfde van het seizoen. Bij de eerstvolgende aanval was het alweer raak. Queensy Menig vond Narisngh, die zette voor en verdediger Tyronne Ebuehi werkte de bal van dichtbij binnen.

Aansluiting

Het ging dus ineens snel in De Grolsch Veste, maar de aansluiting was er ook alweer binnen tien minuten. Jens Toornstra schoot snoeihard de 2-1 achter Joël Drommel. Beide ploegen waren erg effectief, want alle kansen in de eerste helft waren raak. Meer dan die drie vielen er echter niet te noteren en dus ging Twente met een voorsprong aan de thee.

Grote kansen Narsingh

Een paar minuten na rust had Narsingh zelf ook moeten scoren tegen de club waarvan hij gehuurd wordt. Na een fout van Senesi kon hij alleen op doelman Nick Marsman af, maar de in Zwolle geboren keeper bracht redding. Nog binnen het uur was het verhaal bijna hetzelfde. Dit keer ging Marsman in de fout en kreeg Narsingh opnieuw een grote kans. Senesi wist de bal echter uit het doel te houden met een sliding.

Gelijkmaker

Waar de 3-1 uitbleef, viel de treffer aan de andere kant wel. Dario Dumic legde Luis Sinisterra neer en dus mocht ook Feyenoord aanleggen vanaf de stip. Steven Berghuis faalde niet en zorgde voor de 2-2. Een klein kwartier voor het einde was Menig dicht bij een nieuwe voorsprong voor Twente, maar hij schoot na een mooie actie voorlangs.

Gehele voorhoede eraf

Trainer Jans probeerde nog iets te forceren door kort voor het einde zijn volledige voorhoede te wisselen. Grote kansen leverde dat niet meer op. Feyenoord kreeg die ook niet en dus was er punt voor beide ploegen.

FC Twente - Feyenoord 2-2

1-0 Danilo (13/strafschop)

2-0 Ebuehi (14)

2-1 Toornstra (24)

2-2 Berghuis (67/strafschop)

Arbiter: Makkelie

Geel: Oosterwolde, Spajic, Senesi

FC Twente: Drommel; Ebuehi (Markelo/72), Dumic, Pierie, Oosterwolde (Smal/64); Roemeratoe, Bosch, Zerrouki; Narsingh (Van Leeuwen/86), Danilo (Abass/87), Menig (Rots/87).

Feyenoord: Marsman; Nieuwkoop (Geertruida/69), Spajic, Senesi, Malacia; Diemers, Toornstra, Kökcü (Fer/61); Berghuis, Linssen, Sinisterra (Haps/87).