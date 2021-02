Kerkgangers schrikken van brand in zendmast bij kerk Enschede: "Alles was afgezet"

De elektronica van de zendmast is zwartgeblakerd. In de nacht van zaterdag op zondag werd er door nog onbekenden brand gesticht in de zendmast aan de Thomas de Keyserstraat in de Enschedese wijk Stadsveld.

Schrikken

De politie heeft een deel van het terrein afgezet, als kerkgangers hun dienst willen bezoeken. "Het eerste was ik zag, waren allemaal politiewagens", reageert een jonge kerkbezoeker. "Toen hoorde ik van mensen dat hier brand was gesticht. Alles was afgezet, ik zag politiemensen en cameramannen."

Ze zegt nog geen idee te hebben wat er precies gebeurd is. "Maar ik dacht wel even: zou het misschien met ons als kerkgangers te maken hebben? Maar..." Ze kijkt voor zich uit. "Het was wel even flink schrikken, ja."

Wij namen een kijkje bij de vernielde zendmast:

Oorzaak van de brand

Het kerkbestuur wil niet voor de camera reageren, maar zegt 'minder geschrokken te zijn'. Ze verwijzen voor verdere vragen naar de politie. Sporenonderzoek moet uitsluitsel geven over wat er precies gebeurd is. Het is niet bekend hoe groot de schade is. Getuigen die meer weten over de brand worden verzocht om zich te melden bij de politie.

Zendmasten vaker doelwit

In Nederland is het afgelopen jaar zo'n 25 keer geprobeerd om een zendmast in brand te steken. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid noemt de sabotage van de zendmasten 'een zorgelijke ontwikkeling'.

Er gaan verschillende motieven rond voor de brandstichting. Zo zouden anti-5G-activisten de zendmasten willen saboteren, maar gaan er ook complottheorieën rond over een verband tussen de uitrol van 5G en het coronavirus.