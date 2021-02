Lenteachtig weer, maar hoe kom je als hooikoortspatiënt de dag zonder 'niesschaamte' door?

Door het lenteachtige weer gaan we massaal naar buiten, maar voor hooikoortspatiënten draait dat vaak uit op niezen en snotteren. En dat levert in tijden van corona ongemakkelijke blikken op. Hoe kom je het hooikoortsseizoen zonder al teveel 'niesschaamte' door? Wij geven vijf tips!

1. Hooikoortsradar

Check voor ieder uitje buiten de deur de hooikoortsradar. Zo weet je precies wanneer er de meeste pollen in de lucht zweven. Volgens de handige site kunnen mensen met hooikoorts vanaf vanmiddag drie uur de snotlap tevoorschijn halen, dan zijn er redelijk veel pollen in de lucht. Goed om te weten!

2. Of is het toch corona?

Zeker zijn van je zaak is fijn. De meeste hooikoortspatiënten herkennen de klachten die ze voorgaande jaren ook in deze periode hadden, maar voor wie twijfelt heeft KNO-arts Wynia Derks van het Amsterdamse OLVG ziekenhuis een tip: Gebruik hooikoortsmedicijnen. "Worden je klachten minder? Dan is de kans groot dat je hooikoorts hebt. Gaan je klachten niet over? Neem dan telefonisch contact op met je huisarts."

3. Handen wassen.. en de rest

Je hoort het al de hele crisis: was je handen regelmatig. En dat kan nu maar al te goed van pas komen: over de hele dag kleven er namelijk allemaal pollen aan je huid, haar en kleding. Dus kom je thuis na even buiten te zijn geweest: was je handen en gooi je kleren bijvoorbeeld in de was. En ga douchen voor het slapen gaan, zo kom je schoon in bed.

4. Vaseline smeren!

Naast je handen wassen, kan ook een zonnebril helpen je klachten te verminderen. Dit beschermt namelijk je ogen tegen het stuifmeel. Om nog beter voorbereid op pad te gaan, kan je vaseline rondom je neus smeren. Dit beschermt volgens Gezondheidsnet je huid tegen directe prikkelingen van pollen.

5. Eet een pissebed

Wetenschappers zeggen dat het niet werkt tegen die verfoeide hooikoorts, maar volgens onze radiopresentator Bastiaan Kleinjan werkt het echt. Hij at al twee hooikoortsseizoenen achter elkaar een pissebed tegen het gesnotter. "Het is smerig, maar het werkt. Ik heb vorig seizoen geen enkele last gehad van hooikoorts. En dat heb ik er dan graag voor over", zei hij vorig jaar. Zou die er dit jaar weer een eten?