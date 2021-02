Allerlaatste Eucharistieviering in Albergen is geweest, kerkgebouw nu verder als kantoor

De onttrekking aan de eredienst was een emotionele gebeurtenis voor het gros van de dertig kerkgangers die vandaag de allerlaatste dienst in Albergen fysiek bijwoonden. Voortaan moeten ze naar kerken in de omgeving voor de kerkgang. Er wordt gewerkt aan een kerkruimte in een aula in Albergen.

De onttrekking aan de eredienst ging gepaard met rituelen. Aan het einde van de viering die werd voorgegaan door pastor Pikkemaat droegen kerkleden doopboeken, kelken en beelden de kerk uit, waarmee het een 'gewoon gebouw' werd.

Kerkstukken worden na de laatste dienst de kerk uitgedragen (Foto: RTV Oost)

Het afstoten van de kerk in Albergen is het gevolg van de financiële situatie van het bisdom. Het onderhoud van de kerk wordt te duur en door de daling van het aantal kerkbezoekers is openhouden volgens het bisdom niet mogelijk.

Bezuinigingen waren niet genoeg

Vooral het onderhoud van de gebouwen is voor de parochie een flinke kostenpost. De afgelopen jaren zijn al veel maatregelen genomen om de begroting sluitend te krijgen. Zo is er stevig bezuinigd op het onderhoud, zijn de onkostenvergoedingen aan vrijwilligers stopgezet en de tarieven voor de dienstverlening verhoogd. Dit alles was niet genoeg.

De Heilige Pancratiusparochie bestaat nu uit acht kerken: Fleringen, Geesteren, Langeveen, Mariaparochie, Reutum, Tubbergen, Vasse en Vriezenveen.