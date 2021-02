Bedroevend zwak Heracles Almelo kansloos onderuit bij RKC Waalwijk

Na elf minuten was het al raak voor de thuisploeg. Ola John kreeg alle tijd in de zestien van Heracles en schoof de 1-0 achter Janis Blaswich. Even later probeerde Paul Quasten het van grote afstand, maar zijn inzet ging net over. Na een kwart wedstrijd was het al 2-0. Lennard Daneels schoot van net buiten de zestien de tweede binnen voor RKC. De eerste kans voor Heracles was er tien minuten voor rust. Ahmed Kutucu, die in de basis mocht beginnen, kopte naast. Daar bleef het ook bij voor Heracles in een bedroevende eerste helft van Almelose kant.

Kansen op beslissing RKC

Wormuth probeerde met wijzigingen in de aanval een ommekeer te bewerkstelligen. Direct na rust kwam Sinan Bakis voor Delano Burzorg en na een uur verving Adrian Szöke Kutucu. Tussendoor had Robin Pröpper nog een schietkans, maar zijn schot ging over. RKC was na 65 minuten dicht bij de beslissing. Schoten van Richard van der Venne en Daneels werden echter gekeerd.

Van der Venne met de derde

Een kwartier voor het einde was het duel wel beslist. Van der Venne schoot dit keer wel raak en zette daarmee de 3-0 op het scorebord. Daarmee was de wedstrijd ook klaar, want beide ploegen creëerden niets meer. Heracles blijft door de nederlaag elfde met 28 punten uit 22 duels.

RKC Waalwijk - Heracles Almelo 3-0

1-0 John (11)

2-0 Daneels (23)

3-0 Van der Venne (75)

Arbiter: Bax

Geel: Touba, Vloet, Fadiga

RKC Waalwijk: Lamprou; Bakari, Meulensteen, Touba, Quasten; Van der Venne (Lutonda/76), Anita, Tahiri; Daneels (Sow/76), Oosting (Azhil/67), John (Stokkers/67).

Heracles Almelo: Blaswich; Breukers (Fadiga/46), Pröpper, Knoester, Hardeveld; Bijleveld, Vloet (Lunding/82), Schoofs (Kiomourtzoglou/82); De la Torre, Kutucu (Szöke/61), Burgzorg (Bakis/46).