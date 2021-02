Aanvoerder Pröpper laakt instelling Heracles tegen RKC: "Zonder discipline en mentaliteit verlies je dit soort wedstrijden"

Heracles Almelo ging vanmiddag in een slechte wedstrijd kansloos met 3-0 onderuit bij RKC Waalwijk. Robin Pröpper was na afloop niet te spreken over de instelling van zijn ploeg.

"Je gaat met het gevoel de wedstrijd in van kom op, discipline, vol mentaliteit. Zo kun je deze wedstrijden winnen en dat hebben we volkomen nagelaten. Dan verlies je dit soort wedstrijden en de manier waarop is eigenlijk ongelooflijk. We laten elkaar daar toch wel een beetje in de steek met bepaalde duels en bepaalde momenten. De energie die RKC had, die misten wij. We kunnen gewoon niet denken dat we wel even van RKC gaan winnen. We moeten elke wedstrijd laten zien wat we kunnen. 100% mentaliteit en discipline op het veld leggen en dat miste ik vandaag zeker wel."

Onderschatting

RKC staat enkele plekken lager in de stand, was er wellicht sprake van onderschatting? "Er is geen onderschatting, maar het sluipt er wel een beetje in. We staan er goed voor, we kunnen omhoog kijken. Het besef moet er wel zijn dat we elke wedstrijd hetzelfde op het veld moeten neerzetten om dit soort wedstrijden te winnen. Zeker tegen dit soort tegenstanders. Als je dat nalaat, zie je wat er kan gebeuren", aldus Pröpper.

Play-offs

De aanvoerder denkt dat er, ondanks de nederlaag, nog geen streep door de play-offs ambities kan. "Geen streep, maar het wordt moeilijker. Als je wedstrijden gaat verliezen wordt het moeilijker om naar boven te kijken. Dat mogen we niet laten gebeuren om dat zo aan ons voorbij te laten gaan. We moeten er alles aan doen om dit soort wedstrijden te gaan winnen en volgende week (tegen Twente, red.) is er daar eentje van."