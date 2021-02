Week na schaatsgekte in de Kop van Overijssel liggen nu de bootjes in de grachten op warmste 21 februari ooit

De winterse kou van min -10 graden maakte binnen een week tijd plaats voor een lentezonnetje en plus 16 graden. De schaatsen konden terug in het vet en de fiets of de motor werd uit de schuur gehaald. In plaats van surfen op het ijs wordt er weer vaart gemaakt op de golven. Op het gras geniet een aantal gezinnen duidelijk van de aangename temperatuur, de koelboxen en parasols zijn mee. ‘‘Dit is toch schitterend! Vorige week op de schaatsen, nu bakken in de zon. Alhoewel het ijs wel wat langer had mogen blijven liggen. Eindelijk was er wat te doen.’’

Genieten aan de Belterwijde (Foto: Janine Renes)

IJsvrij Giethoorn

In Giethoorn bedachten ze zich geen moment toen ze de weersverwachting zagen. ‘‘Mooi weer betekent bootjes in het water’’, zegt Ricardo Veenstra. De eigenaar van restaurant en rondvaartbedrijf Hollands Venetië kon zijn ogen eerst niet geloven. ‘‘Het is een flinke ommezwaai. Ik kan me niet herinneren dat we eerder zo vroeg open zijn gegaan. Normaal is dat pas vanaf half maart ongeveer.’’ Het bedrijf ondernam snel actie. ‘’De boten lagen allemaal nog op de wal. In de winter plegen wij namelijk onderhoud, krijgen ze bijvoorbeeld een likje verf. Nu moesten we rap wat boten in het water zien te krijgen.’’ Niet alleen dat was even een probleem voor de rondvaartbedrijven. ‘‘De grachten lagen vol met ijs. Vanaf vrijdag zijn wij, net zoals wat collega’s, twee keer het ijs gaan breken met boten. Nu is alles redelijk ijsvrij.’’

Hollands Venetië (Foto: Janine Renes)

Aardig wat toeristen weten het plekje aan het water te vinden. ‘‘We hebben nu zo’n elf sloepen in de verhuur, van 12.00 uur tot 18.00 uur zijn ze allemaal weg vandaag. We verwachten dat het de aankomende dagen wel zo door zal gaan. Het is immers vakantie en het weer werkt mee.’’

De verhuur is fijn, maar er blijven veel zorgen aldus de eigenaar. ‘‘Normaal gesproken zouden we met zulk weer het terras vol hebben. We proberen nu wat eten en drinken te verkopen als ‘take-away’, maar dat loopt niet storm. Daarnaast mogen er minder mensen in een boot, één huishouden of twee losse personen, waardoor we er minder geld voor kunnen vragen. En de rondvaartboten blijven liggen.’’

Bootje reserveren

Ook bij Smit Giethoorn liggen de bootjes in het water, dertig stuks konden zij zo vlug in paraatheid brengen. ‘‘Lang niet alle boten’’, vertelt Lieneke Mol van het bedrijf. Op het terras is er een afhaal gecreëerd: tafels en een afdakje waarbij eten en drinken wordt verkocht. ‘‘Een week terug hadden we hier nog een koek-en-zopie tent staan, verkochten we chocolademelk en snert’’ lacht ze. ‘‘Dat mocht op eigen terrein. We hadden het expres ruim opgezet. Hetzelfde als nu. Aan de overkant is een grasveldje waar iedereen kan eten en drinken. Dan hoopt het hier niet op. Vooral lastig is dat de toiletten gesloten moeten blijven. Maar we zien dit als een soort schadevergoeding, dat we toch iets kunnen in deze tijd.’’

Heerlijk het water op (Foto: Janine Renes)

Een bootje huren kan echter niet zomaar. ‘‘Nee we houden ons aan de regels. We willen niet dat het te druk wordt. Reserveren gaat online, per tijdvlak. Zonder reservering sturen we je weg.’’ Belangstelling is er genoeg. Bij de take-away lopen aanhoudend toeristen langs, boten komen binnen of varen weg. ‘‘Mensen zijn blij er weer uit te kunnen. Ze zijn het bos ook wel een keer zat.’’