Vrouw werd beschoten met gaspistool in Zwolle: "Dachten dat we moesten rennen voor ons leven"

Trouwens, de kogeltjes die uit zo'n gaspistool komen, doen ook flink pijn weet Janneke intussen uit ervaring. "Ik ben een paar keer in mijn rug geraakt en in mijn been en mijn vriendin in haar arm. Janneke heeft er blauwe plekken aan overgehouden, op de arm van haar vriendin is de afdruk van een kogeltje uit het gaspistool duidelijk te zien. "Er kwamen ijzeren balletjes uit het pistool."

Waarom de man hen onder vuur nam, weet de Zwolse niet. "Ineens trok hij een hand uit zijn zak en schoot hij op ons. De vuurvonken kwamen er vanaf."

De plek waar het kogeltje van het gaspistool het been heeft geraakt van één van de vrouwen. (Foto: Eigen foto)

"Misschien had hij het op vrouwen gemunt of op onze honden maar hij was duidelijk op zoek naar een doelwit." Wat vaststaat, is dat de man niks te zoeken had op Oude Vismarkt. De avondklok zou elk moment in gaan. Janneke en haar vriendin mochten daar lopen omdat ze honden uitlieten.

Hij schoot ook op hen Janneke

Alleen op vrouw geschoten

Door weg te rennen, wisten ze vrij snel aan hun belager te ontsnappen. Een ander stel, een man en een vrouw, zag wat de twee vriendinnen overkwam en sprak de schutter aan op zijn gedrag. "Dat moet je niet doen bij zo iemand. Dan word je dus ook gepakt." Opvallend was dat de man alleen schoot op de vrouw. Dat sterkt Janneke in haar overtuiging dat de schutter het gemunt had op vrouwen."

De drie vrouwelijk slachtoffers deden aangifte. Op basis van die aangiftes en de getuigenverklaring van de man kon gisteren een verdachte worden aangehouden. "Hij is door de politie gepakt terwijl hij op een fiets zat. Ik heb hem geïdentificeerd op basis van de foto die de politie van hem gemaakt heeft."

Paniek groot

Janneke zit zondagavond rustig op de bank als ze haar verhaal doet. Maar de paniek was zaterdagavond groot, toen de man vanaf de overkant van de straat op hen af stapte. "Als het een echt wapen was geweest, was ik er niet meer geweest. Dat gaat dan door je hoofd. We zijn de hoek van een huis om gerend en hebben direct 112 gebeld." Ze voelde direct dat ze was geraakt. "Ik voelde mijn been branden."

Het gaat nu goed met de twee vriendinnen, maar de ervaring van zaterdagavond blijft nog wel even in het hoofd van Janneke zitten. "Ik ga goed opletten nu."

*De echte naam van Janneke is bekend bij de redactie.