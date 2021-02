'Langeler belangrijkste kandidaat om Stegeman op te volgen bij PEC Zwolle'

Langeler was erg succesvol bij het toenmalige FC Zwolle. In 2012 promoveerde hij met de ploeg naar de Eredivisie. Na een jaar op het hoogste niveau vertrok Langeler naar PSV, om daar als hoofd jeugdopleiding aan de slag te gaan. Later werkte hij in meerdere functies bij de KNVB. Momenteel is hij daar directeur voetbalontwikkeling.

De Oosttribune

Ook in een extra uitzending van De Oosttribune werd gisteren gesproken over de opvolger van Stegeman. De naam Langeler kwam daar ook voorbij. Vandaag is De Oosttribune er weer. Dan bespreken Bert van Losser, Jan van Staa en Tijmen van Wissing naast PEC Zwolle ook de wedstrijden van FC Twente en Heracles Almelo en wordt er vooruitgeblikt op de wedstrijd van Go Ahead Eagles van vanavond bij Jong AZ.