Higler zaterdag leidsman bij Twentse derby tussen Heracles Almelo en FC Twente, halve finale beker voor Nijhuis

Scheidsrechter Dennis Higler heeft zaterdag de leiding over de Twentse derby in de Eredivisie tussen Heracles Almelo en FC Twente. De aftrap op Erve Asito is om 21.00 uur.

PEC Zwolle opent speelronde 24 vrijdag thuis tegen Heerenveen en dat duel begint om 20.00 uur wordt gefloten door Laurens Gerrets. Dit is het volledige programma in de Eredivisie. Go Ahead Eagles speelt ook op vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie. Dan is Jong PSV vanaf 18.45 uur in Deventer de tegenstander en Alex Bos is daarbij de scheidsrechter. Bekijk hier het volledige programma en de stand in de 1e divisie.

Overijsselaars

Björn Kuipers uit Oldenzaal heeft zondag de leiding over de topper tussen AZ en Feyenoord. Bas Nijhuis uit Enschede is vrij in het weekend. Hij leidt volgende week wel de halve finale van de KNVB Beker tussen Heerenveen en Ajax. Daarmee is dus zeker dat hij de finale niet fluit.