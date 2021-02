Drugsverdachten in onderzoek Zwolse onderwereld uitgebreid geschaduwd

Het was een zeer tijdrovend karwei: de observatie van twee Zwolse broers die volgens de opsporingsdiensten een rol vervullen in de plaatselijke drugsoorlog. Uur na uur zaten rechercheurs paraat met de camera in de aanslag. "Maar met weinig resultaat", zegt de verdediging van de broers. "Men zoekt en zoekt, maar komt bar weinig tegen."

De twee broers hebben volgens justitie zeker een jaar lang in cocaïne gehandeld. Daarnaast zat één van hen in een auto die beschoten is en de ander zegt gegijzeld en gemarteld te zijn in de onderwereldruzie die de Hanzestad al een tijd lang in zijn greep houdt.

Hamburger

Het opsporingsapparaat wilde de twee koste wat kost achter de tralies hebben, "om de rust in de stad terug te brengen". Daarom werden de broers zeker vijftien keer geschaduwd door agenten. Maar volgens de verdediging leverde dat weinig tot geen belastend materiaal op tegen hun cliënten: "Je ziet mensen in een parkje zitten, of een hamburgertje bestellen, maar that's it." De verdediging heeft alle verslagen van de observatieteams opgevraagd en ziet geen belastende informatie: "De politie zocht van alles, maar zag kennelijk niets. "

Bewijs

Toch werden de twee opgepakt. Volgens justitie is er voldoende bewijs dat ze minimaal een jaar lang in cocaïne hebben gedeald in de regio Zwolle. Kopers konden cash betalen, maar ook via een online betaalverzoek. De gekoppelde bankrekeningen konden eenvoudig worden achterhaald en stonden op naam van de broers.

Ook de gebruikers hebben aan de politie verteld dat ze al geruime tijd hun drugs bij de broers kochten. Sommigen zelfs voor duizend euro per week. De broers hebben dan ook vele tienduizenden euro's verdiend, die justitie van hen wil afpakken.

Onrust

Volgens de advocaten van de broers is de dealperiode een stuk korter dan het OM zegt. Het zou hooguit om een paar maanden gaan. Ze wilden dan ook dat de broers op vrije voeten zouden komen. Het OM was het daar absoluut niet mee eens, ook gezien de gewelddadigheden in de stad. Zo heeft de wijkagent van Stadshagen gezegd dat hij vreest voor onrusten, als de twee terugkeren in de wijk. De rechtbank heeft besloten dat ze langer vast blijven zitten, zeker tot begin mei.

Drugsoorlog

Eén van de twee broers, bijgenaamd De Bolle, speelt een opvallende rol in het drugsconflict dat Zwolle in zijn greep houdt. Het conflict speelt tussen twee rivaliserende drugsbendes, die over en weer moordaanslagen op elkaar zouden hebben gepleegd.

De Bolle behoorde volgens insiders eerst tot het ene kamp, maar is 'overgelopen' naar de andere strijdende zijde. Over zijn voormalige broeders heeft hij een behoorlijk boekje opengedaan bij de politie. Hij zegt dat ze betrokken zijn geweest bij moordaanslagen en hem hebben ontvoerd en gemarteld.

Moordpoging

De broer van De Bolle is ontsnapt aan de dood, toen er in de wijk Holtenbroek op een auto werd geschoten waarin hij zat. Op dat moment zat hij een joint te roken met een man die wordt gezien als leider van één der strijdende kampen. Vanuit een passerende Renault Clio is er op diegene geschoten. Het doelwit werd geraakt, maar schoot met zeker zes kogels terug richting die Clio. De broer van De Bolle overleefde het vuurgevecht zonder een schrammetje. Morgen velt de rechtbank vonnis over het terugschieten na deze liquidatiepoging.