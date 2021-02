Weinig veranderingen bij Go Ahead Eagles voor duel met Jong AZ

Wout Droste ontbrak in dat duel, hij is weer fit en kan vanavond meedoen. Daarnaast kan de trainer geen beroep doen op de langer geblesseerden Frank Ross, Mitchel Michaelis en Sam Crowther. Martijn Berden, die in de voorbereiding op het seizoen zwaar geblesseerd raakte, traint al een tijdje weer mee met de groep, maar zit nog niet bij de selectie.

Afwachten welke spelers

Van Wonderen is benieuwd wie er vanavond op het veld staan in Wijdewormer. "Van de vier beloftenteams in de Keuken Kampioen Divisie speelt Jong PSV nog in de meest vaste samenstelling, vind ik. Tegen Jong AZ is het afwachten welke spelers er tegenover ons zullen staan. Al verwacht ik dat er mogelijk een aantal jongens van de eerste selectie van AZ mee zal doen. Jong AZ is een team met jonge, talentvolle spelers, maar we moeten met Go Ahead Eagles uitgaan van eigen kracht", zegt hij op de website van de club over het duel van vanavond.

Van Hoeven

Paul Schabbink sprak voor het weekend met Bradly van Hoeven over zijn seizoen, trainer Kees van Wonderen en het duel van vanavond:

RTV Oost

De wedstrijd tussen Jong AZ en Go Ahead Eagles is vanavond vanaf 18.45 uur te beluisteren op Radio Oost en te volgen via onze online-kanalen.